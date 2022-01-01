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*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 25
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
*CARLOS SANTANA упал на сцене 10
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Great White

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14 июл 2022 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

30 июн 2022 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

21 июн 2022 : 		 Новый вокалист GREAT WHITE: «Я хочу, чтобы группа вновь стала крутой»

15 июн 2022 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

14 июн 2022 : 		 GREAT WHITE выступили с новым вокалистом

9 июн 2022 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Планов воссоединения с Jack'ом Russell'ом нет»

1 июн 2022 : 		 GREAT WHITE сменили вокалиста

27 дек 2021 : 		 TERRY ILOUS: GREAT WHITE оказали мне услугу

26 июл 2021 : 		 Гитарист GREAT WHITE "о том самом концерте"

24 июн 2021 : 		 Вокалист GREAT WHITE исполняет хит JOURNEY

16 июн 2021 : 		 Вокалист GREAT WHITE исполняет хит AEROSMITH

4 июн 2021 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Важно создавать новую музыку»

1 июн 2021 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «У нас очень много материала»

6 май 2021 : 		 MARK KENDALL: «Не представляю, как вновь играть с Jack'ом Russel'ом»

16 апр 2021 : 		 TERRY ILOUS — об увольнении из GREAT WHITE

10 фев 2021 : 		 Новое видео от вокалиста GREAT WHITE

30 янв 2021 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о расколе с JACK'ом RUSSELL'ом

13 янв 2021 : 		 JACK RUSSELL — о своём уходе из GREAT WHITE: «До сих пор очень больно»

30 сен 2020 : 		 GREAT WHITE выпускают концертный альбом

29 июл 2020 : 		 Вокалист GREAT WHITE: «Я не собираюсь сдавать назад»

14 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL: «Я не выступал с GREAT WHITE на ковид-концерте»

14 июл 2020 : 		 TERRY ILOUS: «Я не имею отношения к GREAT WHITE с 2018 года»

14 июл 2020 : 		 GREAT WHITE о концерте в Северной Дакоте

14 июл 2020 : 		 На концерте GREAT WHITE все забили на маски

1 июл 2020 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Консервативный взгляд не означает, что это плохо»

28 июн 2020 : 		 Вокалист GREAT WHITE в одном концерте
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Видео с выступления GREAT WHITE



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Видео с выступления GREAT WHITE, которое состоялось седьмого июля в Marquee Theatre, Tempe, Arizona, доступно для просмотра ниже.




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