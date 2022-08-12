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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 66
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 38
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 20
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 18
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 16
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Great White

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12 авг 2022 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «ANDREW может взять любую ноту»

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15 июн 2022 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

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1 июн 2022 : 		 GREAT WHITE сменили вокалиста

27 дек 2021 : 		 TERRY ILOUS: GREAT WHITE оказали мне услугу

26 июл 2021 : 		 Гитарист GREAT WHITE "о том самом концерте"

24 июн 2021 : 		 Вокалист GREAT WHITE исполняет хит JOURNEY

16 июн 2021 : 		 Вокалист GREAT WHITE исполняет хит AEROSMITH

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1 июн 2021 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «У нас очень много материала»

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16 апр 2021 : 		 TERRY ILOUS — об увольнении из GREAT WHITE

10 фев 2021 : 		 Новое видео от вокалиста GREAT WHITE

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14 июл 2020 : 		 GREAT WHITE о концерте в Северной Дакоте
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Гитарист GREAT WHITE: «ANDREW может взять любую ноту»



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В рамках недавней беседы у Mark'a Kendall'a узнали, надолго ли сотрудничество с Andrew Freeman'ом (LAST IN LINE):

«Не обязательно. Здесь нет никакого расчёта. Кажется, что всё, что с нами происходит, — это какая-то череда странностей. Так случилось, что когда мы играли с FOREIGNER на севере Калифорнии [в октябре прошлого года], нашему тогдашнему вокалисту пришлось отменить выступление, чтобы выступить на трибьют-шоу VAN HALEN. Мы обратились к Andrew с просьбой подменить его. Мы не репетировали — в гостиничном номере мы разобрали песни, а он разучил их дома. И он сразил нас наповал. Он исполнил песни просто идеально за то короткое время, так что мы захотели узнать, свободен ли он, потому что нам очень понравилась его энергетика. Я сразу же понял, что он не увлекается какими-то странными экспериментами, у него нет зашкаливающего эго или ещё чего-то в таком духе, он был честным. Он очень хорошо взаимодействовал с публикой, и это выглядело совершенно естественно. Для парня, который выходит и поёт с GREAT WHITE в первый раз в жизни, и даже без репетиций, а он заводит толпу на раз, — это было что-то с чем-то. И не только это — он свободно общался, и это не было наигранно, всё выглядело как само собой разумеющееся, и мне это тоже очень понравилось. Мне понравилось, как он вёл себя на сцене. И когда он сказал, что свободен, мы репетировали пару дней в Вегасе, и он снова взорвал нам мозг. Он спрашивает: "Ребята, вы всё ещё исполняете "Stick It"?" А я отвечаю: "С чего ты вдруг про заговорил?" Потому что он моложе нас, ну немного. "Откуда ты знаешь "Stick It"?" А он: "О, когда мне было 13, мы с приятелем ставили эти песни в "Metalshop", и эта песня всегда была на слуху". Я отвечаю: "Ладно. Давайте сыграем "Stick It"". И мы начали, исполнили "Stick It". Он спел её идеально. Было здорово познакомиться с разными сторонами его голоса. То есть, конечно, LAST IN LINE — это прямолинейный металл, но у него есть несколько разных сторон звучания, которые мне очень нравятся. Поэтому мы смогли сыграть "Stick It", и он попал во все ноты, и фактически не сбился ни с одной в других наших песнях... И многие из них ориентированы на более высокий диапазон; трудно петь эти песни — по крайней мере, некоторые из них. Но он справляется со всем и подготовился, он настоящий профессионал и в этом смысле».

Далее Kendall отметил, что межличностные отношения в GREAT WHITE сейчас более гладкие, чем были в последнее время.

«Флюиды внутри группы... Все расслаблены и просто наслаждаются происходящим. Если в наши дни у кого-то большое эго... Я сказал одному журналисту, что я ощущаю себя как будто пришёл на вечеринку и увидел кокс, увидел дурь на столе и сказал: "У вас всё ещё есть эта дрянь?" Вот какие у меня ощущения, если я встречаю кого-то с большим эго. Я спрашиваю: "Они всё ещё пользуются этим?" В нашем возрасте у каждого из нас должно быть большое эго, у нас должны быть какие-то заморочки или нечто подобное? Я просто не понимаю такого. Мне нравится выходить и играть, играть от души и оставлять все эти чудачества в стороне».




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12 авг 2022
M
Mike Barlow
Кажется, Фриман пополнил ряды сессионных вокалистов. Казалось бы это гитаристы и прочие басисты могут быть взаимозаменяемыми фигурами, а уж вокалист это лицо группы, тот кого рядовой слушатель в первую очередь воспринимает. Ан нет, появились живые музыкальные автоматы. Ланде, Уайт, Ромеро, Фриман... Все прекрасно поют, похожи на всех героев прошлого разом, взаимозаменяемы и своего лица не имеют.

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