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Новый вокалист GREAT WHITE: «Я готов к этой работе»



Brett Carlisle в ходе недавнего интервью ответил на вопрос, как он в итоге оказался в составе GREAT WHITE:



«Насколько я понимаю, [Andrew] просто был очень занят с LAST IN LINE и прочими делами. Так что он занимается своими проектами, а я сказал [ребятам из GREAT WHITE], что готов помочь когда угодно.



Я вырос, слушая [GREAT WHITE], — я их большой поклонник — так что если они хотят, чтобы я был тем парнем, который это сделает, то я готов!»















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