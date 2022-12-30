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Great White

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Бывший вокалист GREAT WHITE: «MARK KENDALL говорит обо мне всякую дрянь»



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В новом интервью для радио Real Rock 100.3 The Fox бывший вокалист GREAT WHITE и нынешний фронтмен JACK RUSSELL'S GREAT WHITE Jack Russell рассказал, как он относится к тому, что сейчас фактически две версии GREAT WHITE гастролируют и выпускают новую музыку:

«Это странно. Меня это не беспокоит, за исключением тех случаев, когда Mark [Kendall, гитарист GREAT WHITE] начинает нести обо мне всякую фигню. Каждый раз, когда он даёт интервью, он говорит обо мне всякую дрянь. Чувак, прошло 12 лет. Забудь об этом.

Очень жаль. Мы были лучшими друзьями, мы были братьями в течение многих лет. А теперь этот парень даже не берёт трубку и не разговаривает со мной. Это ужасно. Я расстраиваюсь из-за этого. И каждый раз, когда я беру газету или вижу что-то в Интернете, где Mark даёт интервью, он всегда говорит обо мне всякую дрянь. Чувак, говори о себе. Говори о том, какой у тебя классный альбом или какая у тебя классная группа. Оставь меня в покое. Я на тебя не наезжаю».

На вопрос о том, почему он считает, что Kendall так себя ведёт, Russell ответил:

«Я не знаю. Может быть, он просто злится, что я до сих пор этим занимаюсь. Первая статья, которая появилась после моего ухода из группы, была чем-то вроде: "Он не справится". А прошло уже сколько? 12 лет?

Я смотрю на это так: ты занимаешься своим делом. Хорошо проводишь время. Радуйся тому, что ты можешь это делать. Радуйтесь, что вам повезло, что вы можете это делать, — особенно когда есть две версии группы».

На замечание, что GREAT WHITE, должно быть, тяжело существовать без настоящего голоса группы, Jack ответил:

«Единственное, как я думаю, что отличает кавер-группы от оригинальных групп — это вокал. Потому что это единственное, что нужно. Если убрать Steven'a Tyler'a из AEROSMITH, мне всё равно, кого взять на его место, это будут не AEROSMITH... Единственный раз, когда я видел, что это сработало, был Sammy Hagar — и то только потому, что Sammy поёт лучше, чем David Lee Roth. И они написали несколько по-настоящему замечательных песен. Но если мне пришлось бы выбирать, я бы пошёл послушать David'a Lee Roth'a до того, как пошёл бы на выступление Sammy. И я люблю Sammy — он отличный парень. Dave тоже отличный парень».




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