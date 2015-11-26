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Great White

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27 мар 2020 : 		 Барабанщик GREAT WHITE поддерживает действия Трампа по закрытию границ

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MARK KENDALL: «Не представляю, как вновь играть с Jack'ом Russel'ом»



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В рамках недавнего интервью The Rock Experience With Mike Brunn гитарист GREAT WHITE Mark Kendall ответил на вопрос о Jack'e Russell'e:

«Мы были хорошими друзьями, но зависимость выбила его из игры. Он не мог больше выступать, я думаю, даже близко к своим стандартам, не говоря уже о наших. Я имел дело с разными уровнями наркоманов. Например, один парень может попасться за рулём в нетрезвом виде и больше никогда не пить; он настолько расстроен из-за того, что сел пьяным за руль. А бывает, что парень теряет дом, работу, жену, семью, деньги — у него нет ничего. Он живёт в своей машине, он на улице Скид Роу, и он всё не останавливается. Так что есть два разных уровня наркоманов. Я бы не стал ставить на Jack'e крест, но у него были свои трудности, свои демоны.

Я никогда не принимал ничью зависимость близко к сердцу. Это просто очень тяжёлый путь. У меня нет ответов. Я знаю, что мне потребовалось время, чтобы обрести уверенность в себе в трезвом виде, потому что это всегда было для меня средством, чтобы избежать страха и не чувствовать себя неловко в определённой ситуации; пара бутылок пива — и я в порядке. Таким для меня было средство обретения уверенности в себе. Просто прекратить это очень сложно — ты ощущаешь себя голым и не знаешь, что с собой делать, и это и правда очень сложно. Поэтому мне пришлось пройти через все свои страхи и проделать большую работу над своими недостатками характера. Это было гораздо больше, чем просто отказ от алкоголя. Это была большая работа над собой, работа с другими людьми и попытка почувствовать себя комфортно в своей шкуре. И я не знаю, достиг ли Jack этого, или к чему он стремится.

То, что мы не работаем вместе, не означает, что я не люблю этого парня. Я хочу, чтобы у него всё было хорошо».

На вопрос, будет ли он готов снова работать с ним, если Jack наведёт порядок в своей жизни, Mark ответил:

«Я просто не могу представить себе такой вариант. Я не уверен, что он готов, судя по тому, что я видел в Интернете его выступления. Похоже, что голос у него как бы есть, но я не знаю. Есть много проблем. Я бы предпочёл просто помнить нас вместе, как он летает по сцене и просто сносит всем крышу. Это та картина, которую я хотел бы видеть. Это почти как в том случае, когда вы теряете члена семьи: вы не хотите думать об этом; вы хотите думать обо всех прекрасных временах и замечательных моментах, которые вы провели вместе. Другими словами, вы чествуете их жизнь. Я бы предпочёл чествовать Jack'a в период нашего расцвета -— сохранить эту картинку».

GREAT WHITE





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