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*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 16
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Great White

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TERRY ILOUS — об уходе из GREAT WHITE



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TERRY ILOUS в программе "Talkin' Bout Rock" коснулся темы ухода из GREAT WHITE:

«Я был в GREAT WHITE в течение девяти лет. Я прекрасно провёл время с группой. Я считаю важным отметить, что я был очень признателен за то, что был частью этого коллектива. Ребята из команды — замечательные люди, менеджмент, все остальные — тоже прекрасные люди. Просто пришло время разойтись в разные стороны, для них и для меня. Я полагаю, что они искали что-нибудь другое, и я тоже искал что-то другое... У меня была потрясающая возможность стать частью этой великой группы. Для меня это было потрясающее время. Я ни о чём не жалею, и я рад, что у них всё хорошо. Я считаю, что сейчас у них прекрасный вокалист, и я очень рад за них. И я желаю им всего самого лучшего. У меня нет никакой злобы. У меня всё отлично. Я делаю то, что мне нравится, то, что я хочу делать. Однако я всегда буду благодарен ребятам из группы GREAT WHITE... Я всегда буду благодарен за эту прекрасную возможность. Просто пришло время двигаться дальше. Теперь я счастлив».




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