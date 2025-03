сегодня



Как ANTHRAX попали на прощание с OZZY OSBOURNE?



Scott Ian в интервью Guitar World рассказал о том, как ANTHRAX оказались среди участников "Back To The Beginning" и признался, что впервые узнал о событии от Tom Morello:



«Я написал ему ответное сообщение: "Чувак, да! Что бы это ни было, я в деле. Что происходит... Какого чёрта?" Он ответил: "Как только у меня будет больше информации о том, что за песня и с кем ты играешь, я дам тебе знать". Потом он сказал: "Мы только начинаем собирать всё воедино. Sharon спросила меня, готов ли я стать креативным директором и помогу ли я всё организовать". Через пару дней он прислал мне список участников, и я увидел, что там были и другие группы. Я сказал: "Хорошо", потому что я понятия не имел, как всё будет происходить. Я думал, что это будут только BLACK SABBATH и Оззи, а потом, возможно, куча звёздных составов. Я видел другие группы, но не видел ANTHRAX, и я подумал: "Блин, я уже участвую..." Я сказал: "Как насчёт того, чтобы привлечь ANTHRAX? Я не единственный фанат BLACK SABBATH в группе". Том сказал: "Давай я тебе перезвоню..." Буквально через пять минут он сказал: "Вы в деле"».



Что касается того, чего поклонники могут ожидать от «Back To The Beginning», Ian сказал:



«Я также сыграю пару песен BLACK SABBATH в одном из тех звёздных составов, в которых мне доведётся участвовать. Я не знаю, как обстоят дела с продюсированием.

Они собираются исполнить, кажется, кучу разных песен, прежде чем BLACK SABBATH выйдут на сцену, но мне не нужно беспокоиться об этом. Я просто должен знать песни».







+0 -0



просмотров: 293