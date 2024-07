сегодня



JOHN BUSH придумал новые варианты тура с песнями ANTHRAX



JOHN BUSH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, не оставил ли он идею особого тура с материалом ANTHRAX:



«У меня есть кое-какие идеи на этот счет, совсем свежие идеи, и в сочетании с, например, музыкантами, мы могли бы даже сделать что-то в сочетании с [моим новым проектом] CATEGORY 7, хотя я еще не уверен в этом, то есть мы могли бы сыграть некоторые из этих песен, но потом мы могли бы также сыграть некоторые песни из других проектов каждого, верно? Я пока не знаю. Сейчас у меня есть еще одна идея с CATEGORY 7 и SAINT, и как мне все это провернуть? Я хочу сделать это однажды, правда хочу. Я, конечно, верю, что с '[Sound Of] White Noise', 'Stomp [442]', 'Volume 8', 'We've Come For You All' есть отличные песни, которые, безусловно, могли бы стать отличным слотом в качестве поддержки или даже шоу в качестве хэдлайнера. Честно говоря, я не обязательно хочу выступать с шестьюдесятью концертами, но я хочу выступить с какими-то конкретными шоу, может быть, на каких-то фестивалях. У меня есть некоторые идеи, новые идеи в связи с этим. Главное, чтобы это сработало.



Время не на моей стороне со многими вещами. Мне 60 лет, но я все еще неплохо держусь - вчера я занимался пилатесом и держался молодцом. Я по-прежнему стараюсь быть физически активным, и чувствую себя прекрасно, голос хороший, если только оставаться здоровым. Я хочу, чтобы все получилось. Я просто не представляю, что будет завтра на новостных сайтах, потому что там точно будут говорить: «Он уже говорил это, но не сделал, так что заткнись уже!». Так что я этого хочу. Я просто не знаю, когда».







