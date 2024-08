сегодня



Барабанщик ANTHRAX обещает необычные песни



CHARLIE BENANTE в недавнем интервью рассказал о том, как идет работа над новым материалом ANTHRAX:



«Есть песня, в которой чувствуется та же эпичность, что и в «In The End» [с альбома 2011 года «Worship Music»] и «Blood Eagle Wings» [с альбома «For All Kings»]. В ней рассказывается о пути, который мы прошли в составе группы. И есть три песни, которые не похожи ни на что из того, что мы делали раньше. Одна из них под названием «The Edge Of Perfection» появилась у меня задолго до COVID, и она осталась со мной - мелодия и аккорды, а также агрессия.



Ни одна из песен на самом деле пока полностью не закончена. На 9 из них уже спел Joey. К четырем из них мне еще предстоит написать тексты. Думаю, все песни будут достаточно хороши, чтобы в итоге выйти в том или ином виде».







