Видео полного выступления ANTHRAX



Видео полного выступления ANTHRAX, которое состоялось 11 декабря в Spodek, Katowice, Poland, доступно для просмотра ниже:



"A.I.R."

"Got the Time" (Joe Jackson)

"Caught in a Mosh"

"Fight 'Em 'Til You Can't"

"Madhouse"

"Metal Thrashing Mad"

"Be All, End All"

"I Am the Law"

"Medusa"

"Antisocial" (Trust)

"Indians"

"Efilnikufesin (N.F.L.)"







