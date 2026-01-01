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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
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*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 40
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*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 40
*Новое видео ANTHRAX 34
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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Slayer

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22 июл 2026 : 		 SLAYER дали джазу!

30 апр 2026 : 		 PAUL BOSTAPH о приходе в SLAYER: «Я не пытался быть Dave'ом»

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16 апр 2026 : 		 Вскрытие SLAYER

2 мар 2026 : 		 Гитарист SLAYER: «Мы хороши, мы много репетируем»

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29 сен 2025 : 		 Drum-cam от SLAYER

20 сен 2025 : 		 Видео с выступления SLAYER

26 авг 2025 : 		 Гитарист SLAYER о финальном шоу BLACK SABBATH

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8 июл 2025 : 		 Видео полного выступления SLAYER

6 июл 2025 : 		 Группа SLAYER выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

4 июл 2025 : 		 Видео с выступления SLAYER

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15 май 2025 : 		 DAVE LOMBARDO о создании песни SLAYER «Raining Blood»

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29 апр 2025 : 		 Гитарист SLAYER: «Tom уже не торт»

8 апр 2025 : 		 EXODUS, SUICIDAL TENDENCIES, CAVALERA разогреют SLAYER

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28 фев 2025 : 		 ICE-T нахваливает SLAYER

24 фев 2025 : 		 DAVE LOMBARDO об уходе из SLAYER: «Семьи ссорятся»

13 фев 2025 : 		 Гитарист SLAYER: «Новый альбом выйдет с вероятностью...»

25 янв 2025 : 		 KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после последнего альбома SLAYER»

23 дек 2024 : 		 Альбом SLAYER выйдет на виниле
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|||| сегодня

SLAYER дали джазу!



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Robyn Adele Anderson представила свою версию композиции SLAYER
“Raining Blood”




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