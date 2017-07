сегодня



Песни LINKIN PARK вновь в чартах По сообщению Billboard.com одиннадцать песен LINKIN PARK оказались в чартах Billboard's Hot Rock Songs: по три трека из альбомов "Hybrid Theory", "Meteora" и "One More Light" и "What I've Done" с "Numb/Encore" из "Minutes To Midnight" и ЕР с Jay-Z, "Collision Course".



По сообщению TMZ, семья Беннингтон хочет устроить закрытую службу и пока неизвестно как и когда фанаты смогут попрощаться со своим кумиром. Несмотря на предположения о том, что Беннингтона могут похоронить рядом со своим другом Крисом Корнеллом на кладбище Hollywood Forever, TMZ называют это слишком публичным местом и вряд ли подобное случится именно там.







