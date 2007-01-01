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ELTON JOHN опечален тем, что CHESTER BENNINGTON и CHRIS CORNELL покончили с собой Сэр Элтон Джон почтил память Честера Беннингтона и Криса Корнелла, назвав их «прекрасными парнями», создавшими «чудесную музыку, которая радовала миллионы слушателей».



Лидер LINKIN PARK совершил самоубийство 20 июля, всего через два месяца после того, как повесился вокалист SOUNDGARDEN.



Элтон, который глубоко переживал самоубийство басиста Боба Бирча в 2012 году, сказал на радиошоу Beats 1: «Это были печальные несколько недель. Мы потеряли Криса, а потом мы потеряли Честера. Я был с ними немного знаком, и они были двумя прекрасными парнями.



Вы знаете, артисты склонны к саморазрушению, независимо от того, будь то актёр, певец или художник.



Иногда, как сказал Джим Керри, когда Филипп Сеймур Хоффман покончил жизнь самоубийством, "шума просто слишком много".



Ужасно, что кто-то настолько подавлен, что совершает самоубийство, особенно когда у него есть семья. Я просто хотел отдать дань уважения им, потому что на всё воля Божья.



Просто сохраните в сердце музыку, которую они оставили, и их самих. Эта музыка отличается от той, которую создаю я, но всё же она замечательная, она радовала миллионы слушателей, включая меня».







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