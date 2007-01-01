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REX BROWN о самоубийствах Честера и Криса В ходе недавнего интервью Goldmine Magazine Podcast у бывшего басиста PANTERA REX'a BROWN'a спросили, что он думает о смертях Честера Беннингтона и Криса Корнелла:



«Скажу, что я несколько раз видел Честера. Мы не были близки. Знаете, я вса еще пытаюсь оправиться от потери Криса.



Они просто взяли и наложили на себя руки, хотя у них всё было, и я этого просто не понимаю. Но ещё раз скажу: я прекрасно знаю, что такое душевное расстройство. Не то чтобы оно у меня было — нет. Но думаю, что у нас у всех оно своего рода есть, но я никогда не думал о том, чтобы взять и наложить на себя руки. Я не из таких. Моя жизнь прекрасна. Но повторю ещё раз: ты можешь дойти до точки... Я могу такое понять, чувак. Все падают. Если ты не упадёшь, то ты никогда не сможешь исполнить блюз...



Это ужасно. Мне очень жаль его семью, его коллег по группе и всех остальных».







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