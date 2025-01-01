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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 25
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 23
*Профессиональное видео с выступления AVANTASIA 17
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Blaze Bayley

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BLAZE BAYLEY дал совет молодым



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BLAZE BAYLEY в недавнем интервью попросили дать совет молодым музыкантам:

«Сейчас индустрия изменилась по сравнению с тем временем, когда только я начинал. Тогда непременно нужно было заключить контракт на запись. Надо было сотрудничать с компанией, чтобы записать альбом и раскрутить его. Теперь каждый может позволить себе собственное звукозаписывающее оборудование. Это не так дорого. И студии стали намного дешевле.

Я бы порекомендовал не останавливаться на изучении своего инструмента. Это ключевой момент. Вы должны отлично владеть своим инструментом. Следующее — у вас должны быть песни, которые действительно что-то значат, даже если эти песни имеют смысл только для вас. И после этого вы должны научиться хорошо записываться. Так же, как вы учитесь быть виртуозом на гитаре или играть на барабанах, или на любом другом инструменте, который вы выбрали, вы должны научиться записывать себя. Практикуясь и набирая опыт, можно создать альбом, который будет не хуже, чем альбом, на запись которого кто-то потратил миллион евро. Это возможно. Вы можете научиться этому. Это абсолютно точно возможно. Так что я бы сказал новым группам: практикуйтесь и пользуйтесь преимуществами социальных сетей. Но самое главное — и это ужасный вопрос, который, я считаю, вы должны себе задать: "Почему кто-то захочет слушать меня, а не смотреть Netflix или играть на PlayStation?" На этот вопрос сложно ответить. И мне приходится задавать его себе постоянно. И если ты не можешь найти такую причину, то лучше придумай её поскорее. Причина должна быть в том, что ваши песни настолько хороши вживую, и вы так много значите, когда воплощаете эти крутые песни в жизнь перед пятью, 50 или 500 людьми, что это должно действительно захватить всех. Таково моё мнение.

На каждом концерте BLAZE, на каждом концерте WOLFSBANE я пытаюсь достучаться до сердец моих замечательных фанатов и сказать: "Ну же, давай, тебе станет лучше. Просто поддержи меня, пой вместе со всеми. Ты почувствуешь себя лучше. Участвуй в процессе". Так что именно это я бы сказал новым группам.

Я думаю, что люди забывают, почему им нравятся те или иные исполнители. Почти всегда из-за песен, из-за того, что в них есть что-то, что вас по-настоящему привлекает. Так что я думаю, что это важно. Но эта работа сложна, и вы должны подумать, подходит ли она лично вам. Потому что в конце концов, если речь не идёт о жизни и смерти, быть музыкантом это очень тяжело. Если ты не готов жертвовать собой, упорно и много трудиться, будет тяжело».




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