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Blaze Bayley

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Новое видео BLAZE BAYLEY



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"Ghost In The Bottle", новое видео BLAZE BAYLEY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Circle of Stone, релиз которого состоялся 23 февраля:

01. Mind Reader
02. Tears In Rain
03. Rage
04. The Year Beyond This Year
05. Ghost In The Bottle
06. The Broken Man
07. The Call Of The Ancestors
08. Circle Of Stone (feat. Niklas Stålvind)
09. Absence
10. A Day Of Reckoning
11. The Path Of The Righteous Man
12. Until We Meet Again




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6 сен 2024
Corpsegrinder04
Ghost "ON" the Bottle было бы душевней.
6 сен 2024
gravitgroove
мне интересно, он сам пишет какие-то музыкальные темы для себя, или доверяет своему составу это? Если второе, то это полный отстой и ему нужны новые люди, которые не тупо делают то, что им нравится, а которые еще умеют чувствовать соотношение того, какая тема и аранжировка с тем или иным тембром хорошо работает. А так, если ничего не поменяет, продолжит зарастать тиной и не сдвинется с нынешней шкалы выше.

просмотров: 296

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