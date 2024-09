сегодня



Новое видео BLAZE BAYLEY



"Ghost In The Bottle", новое видео BLAZE BAYLEY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Circle of Stone, релиз которого состоялся 23 февраля:



01. Mind Reader

02. Tears In Rain

03. Rage

04. The Year Beyond This Year

05. Ghost In The Bottle

06. The Broken Man

07. The Call Of The Ancestors

08. Circle Of Stone (feat. Niklas Stålvind)

09. Absence

10. A Day Of Reckoning

11. The Path Of The Righteous Man

12. Until We Meet Again







