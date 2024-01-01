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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 38
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
*BRUCE KULICK не понимает 13
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Blaze Bayley

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11 ноя 2024 : 		 BLAZE BAYLEY почтил память Пола Ди'Анно

6 сен 2024 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

16 мар 2024 : 		 BLAZE BAYLEY: «Мне сложно приехать в США»

2 мар 2024 : 		 BLAZE BAYLEY открыл европейский тур

17 фев 2024 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

13 фев 2024 : 		 BLAZE BAYLEY об исполнении песен IRON MAIDEN: «Это приятно»

7 фев 2024 : 		 BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для многих фанатов IRON MAIDEN»

31 янв 2024 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

17 янв 2024 : 		 BLAZE BAYLEY: «Неважно, что я не умею петь»

11 янв 2024 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

3 янв 2024 : 		 BLAZE BAYLEY: «Иногда люди не осознают силу слов»

24 июл 2023 : 		 BLAZE BAYLEY: «Конец был близок»

26 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY выпускает концертный релиз

20 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY дома

14 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY перенёс операцию

7 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY остается в больнице

29 мар 2023 : 		 BLAZE BAYLEY перенесет операцию

27 мар 2023 : 		 BLAZE BAYLEY перенес сердечный приступ

20 мар 2023 : 		 BLAZE BAYLEY назвал участие в IRON MAIDEN лучшей работой в мире

16 дек 2022 : 		 Видео полного выступления BLAZE BAYLEY

10 ноя 2022 : 		 BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не очень понравились перемены»

17 авг 2022 : 		 BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON MAIDEN

10 фев 2022 : 		 BLAZE BAYLEY считает металл музыкой дьявола

8 дек 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Помню, как пресса в Англии писала, что IRON MAIDEN мертвы»

20 ноя 2021 : 		 Что BLAZE BAYLEY думает о новом альбоме IRON MAIDEN

8 ноя 2021 : 		 BLAZE BAYLEY поймал COVID-19
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|||| сегодня

BLAZE BAYLEY почтил память Пола Ди'Анно



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В рамках выступления в афинском клубе Gagarin 205 восьмого ноября, BLAZE BAYLEY посвятил исполнение песни "Wrathchild" Полу Ди'Анно.






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