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BLAZE BAYLEY почтил память Пола Ди'Анно



В рамках выступления в афинском клубе Gagarin 205 восьмого ноября, BLAZE BAYLEY посвятил исполнение песни "Wrathchild" Полу Ди'Анно.











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