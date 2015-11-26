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GEOFF TATE о туре с AVANTASIA в 2019 году



GEOFF TATE в ходе недавнего разговора с Planet Rock поделился планами на следующий год:



«О, ну это туры, туры и ещё раз туры. В этом году я закончил с ними. Это был фантастический год — 30 лет "Operation: Mindcrime". И я гастролировал с января практически без остановок. В конце года у меня месяц отдыха, потом начинаю по новой с парой недель в Европе. И потом у меня начинаются интересные гастроли с немецкой группой, которая называется AVANTASIA, там невероятные вокалисты, и я один из них. И я также записал партии для нового альбома AVANTASIA, который выйдет в феврале. И потом мы едем в мировой тур. Так что я буду занят им почти весь 2019 год... Должно быть реально круто и весело!»















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