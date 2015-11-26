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Avantasia

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6 дек 2018 : 		 GEOFF TATE о туре с AVANTASIA в 2019 году

15 окт 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA

5 окт 2018 : 		 Участники KREATOR, HELLOWEEN, MAGNUM на новом альбоме AVANTASIA

28 май 2018 : 		 Гитарист AVANTASIA выпустил новый альбом

6 май 2018 : 		 GEOFF TATE на новом альбоме AVANTASIA

3 май 2018 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет зимой

25 апр 2018 : 		 Новое видео гитариста AVANTASIA

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

5 июл 2017 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

13 май 2016 : 		 Новое видео AVANTASIA

29 апр 2016 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

25 апр 2016 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

22 апр 2016 : 		 Концерт AVANTASIA в Сан-Паулу тоже снимут для DVD

5 апр 2016 : 		 AVANTASIA: Tobias Sammet станет гостем прямого эфира RockFM

19 мар 2016 : 		 Концерт AVANTASIA в Праге снимали на DVD

14 мар 2016 : 		 AVANTASIA номинирована на Echo

7 мар 2016 : 		 AVANTASIA открыли тур

29 фев 2016 : 		 Гитарист AVANTASIA с нетерпением ждет тура

26 фев 2016 : 		 AVANTASIA заняла третье место

15 фев 2016 : 		 Новый альбом AVANTASIA попал в чарты 17 стран

9 фев 2016 : 		 Лидер AVANTASIA об участии в конкурсе «Евровидение»

6 фев 2016 : 		 Успехи в чарте AVANTASIA

29 янв 2016 : 		 Новое видео AVANTASIA

25 янв 2016 : 		 Лидер AVANTASIA: «Нового тура придётся ждать очень долго»

19 янв 2016 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

13 янв 2016 : 		 AVANTASIA среди десяти финалистов на представление Германии в конкурсе Евровидение
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GEOFF TATE о туре с AVANTASIA в 2019 году



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GEOFF TATE в ходе недавнего разговора с Planet Rock поделился планами на следующий год:

«О, ну это туры, туры и ещё раз туры. В этом году я закончил с ними. Это был фантастический год — 30 лет "Operation: Mindcrime". И я гастролировал с января практически без остановок. В конце года у меня месяц отдыха, потом начинаю по новой с парой недель в Европе. И потом у меня начинаются интересные гастроли с немецкой группой, которая называется AVANTASIA, там невероятные вокалисты, и я один из них. И я также записал партии для нового альбома AVANTASIA, который выйдет в феврале. И потом мы едем в мировой тур. Так что я буду занят им почти весь 2019 год... Должно быть реально круто и весело!»



GEOFF TATE Will Spend Much Of 2019 Touring With AVANTASIA:




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