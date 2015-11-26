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Avantasia

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3 май 2018 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет зимой

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7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

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13 май 2016 : 		 Новое видео AVANTASIA

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25 апр 2016 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

22 апр 2016 : 		 Концерт AVANTASIA в Сан-Паулу тоже снимут для DVD

5 апр 2016 : 		 AVANTASIA: Tobias Sammet станет гостем прямого эфира RockFM

19 мар 2016 : 		 Концерт AVANTASIA в Праге снимали на DVD

14 мар 2016 : 		 AVANTASIA номинирована на Echo

7 мар 2016 : 		 AVANTASIA открыли тур
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|||| 11 апр 2019

Видео с выступления AVANTASIA



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Видео с выступления AVANTASIA, которое состоялось 27 марта в Словакии, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Ghost in the Moon (Live premiere)
Starlight (with Ronnie Atkins) (Live premiere)
Book of Shallows (with Ronnie Atkins) (Live premiere)
The Raven Child (with Jørn Lande) (Live premiere)
Lucifer (with Jørn Lande)
Alchemy (with Geoff Tate) (Live premiere)
Invincible (with Geoff Tate) (Live premiere)
Prelude
Reach Out for the Light
Moonglow (with Adrienne Cowan) (Live premiere)
Maniac (Michael Sembello cover) (with Eric Martin) (Live premiere)
Dying for an Angel (with Eric Martin)
Lavender (with Bob Catley) (Live premiere)
The Story Ain't Over (with Bob Catley)
The Scarecrow
Promised Land
Twisted Mind
Avantasia (with Geoff Tate)
Let the Storm Descend Upon You
Master of the Pendulum (with Ronnie Atkins) (Live premiere)
Shelter from the Rain
Mystery of a Blood Red Rose (with Bob Catley)
Lost in Space

Encore:
Farewell (with Adrienne Cowan)
Sign of the Cross / The Seven Angels (with everyone)

Даты выступлений:

April
12 - Osnabrueck, Germany - Stadthalle
13 - Hamburg, Germany - Mehr! Theater
14 - Oberhausen, Germany - Koenig Pilsener Arena
16 - London, UK - The Forum
18 - Offenbach, Germany - Stadthalle
19 - Pratteln, Switzerland - Z7
20 - Pratteln, Switzerland - Z7
24 - Bilbao, Spain - Santana 27
26 - Barcelona, Spain - Razzmatazz 1
27 - Madrid, Spain - Palacio Vistalegre

May
2 - Stockholm, Sweden - Arenan
4 - Moscow, Russia - Glav
6 - Budapest, Hungary - Barba Negra

AVANTASIA - Fan-Filmed Video Of GEOFF TATE And ERIC MARTIN Performing






















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