11 апр 2019



Видео с выступления AVANTASIA



Видео с выступления AVANTASIA, которое состоялось 27 марта в Словакии, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Ghost in the Moon (Live premiere)

Starlight (with Ronnie Atkins) (Live premiere)

Book of Shallows (with Ronnie Atkins) (Live premiere)

The Raven Child (with Jørn Lande) (Live premiere)

Lucifer (with Jørn Lande)

Alchemy (with Geoff Tate) (Live premiere)

Invincible (with Geoff Tate) (Live premiere)

Prelude

Reach Out for the Light

Moonglow (with Adrienne Cowan) (Live premiere)

Maniac (Michael Sembello cover) (with Eric Martin) (Live premiere)

Dying for an Angel (with Eric Martin)

Lavender (with Bob Catley) (Live premiere)

The Story Ain't Over (with Bob Catley)

The Scarecrow

Promised Land

Twisted Mind

Avantasia (with Geoff Tate)

Let the Storm Descend Upon You

Master of the Pendulum (with Ronnie Atkins) (Live premiere)

Shelter from the Rain

Mystery of a Blood Red Rose (with Bob Catley)

Lost in Space



Encore:

Farewell (with Adrienne Cowan)

Sign of the Cross / The Seven Angels (with everyone)



Даты выступлений:



April

12 - Osnabrueck, Germany - Stadthalle

13 - Hamburg, Germany - Mehr! Theater

14 - Oberhausen, Germany - Koenig Pilsener Arena

16 - London, UK - The Forum

18 - Offenbach, Germany - Stadthalle

19 - Pratteln, Switzerland - Z7

20 - Pratteln, Switzerland - Z7

24 - Bilbao, Spain - Santana 27

26 - Barcelona, Spain - Razzmatazz 1

27 - Madrid, Spain - Palacio Vistalegre



May

2 - Stockholm, Sweden - Arenan

4 - Moscow, Russia - Glav

6 - Budapest, Hungary - Barba Negra



















































