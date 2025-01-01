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Лидер AVANTASIA о том, как привлек в проект вокалиста HELLOWEEN



TOBIAS SAMMET в недавнем интервью поговорил о своем проекте AVANTASIA и, в частности, рассказал о том, с чего всё начиналось:



«Я хотел поработать с другими людьми, и не то чтобы мне не нравилось работать со своими коллегами по EDGUY. Я хотел посмотреть по сторонам и понять, что ещё я могу испытать и чему научиться. Я хотел поработать с Michael'ем Kiske, потому что он тогда отвернулся от металла, и, видимо, HELLOWEEN не хотели воссоединяться с ним. [Смеётся] Они не хотели воссоединяться, и я сказал, что кто-то должен это сделать, поэтому позвольте мне попробовать. Я был большим поклонником Kiske. Я и по сей день им являюсь, так что это было одной из причин, почему я основал AVANTASIA: я хотел, чтобы Michael Kiske исполнил мои песни.



Классические песни в стиле пауэр-металл с двойными бас-бочками. Я также хотел поработать с Bob'ом Catley и David DeFeis'ом и записать альбом, не ограничиваясь заданными рамками. Я знал президента фэн-клуба Kiske и попросил его передать ему сообщение о том, что у меня есть пара песен, я очень хороший парень, я не сатанист, и у меня есть небольшой бюджет, так что если ему интересно, то вот мой номер. И он позвонил мне, мы поговорили и понравились друг другу. Он очень любезный человек и теперь мой очень хороший друг. Мы очень хорошо поладили, и это стало отправной точкой. Его участие было очень важно для первого альбома AVANTASIA. Michael Kiske — единственный, кто участвовал во всех альбомах проекта, помимо меня и Bob'a Catley, который участвовал во всех альбомах, начиная со второго... но второй был записан одновременно с первым, так что технически Bob Catley тоже был с нами с самого начала».



О том, почему Michael Kiske на первом альбоме AVANTASIA скрывался под псевдонимом Ernie:



«Это была его идея. Я хотел, чтобы на альбоме был Michael Kiske, и я сказал: "Я хочу, чтобы ты был на пластинке, потому что ты много значишь для меня", и я совершил большую ошибку, сказав ему, что дело не в его имени, потому что он может называть себя как угодно. "Я просто хочу, чтобы на альбоме был ты и твой голос", и он ответил: "Хорошо, тогда давай в списке музыкантов будем называть меня Ernie", и прописал это в контракте. Я сказал: "Ты серьёзно? Ernie? Почему бы нам не назвать тебя просто Joe Vocal или как-нибудь ещё?" Но нет. "Пусть будет Ernie". Таково его чувство юмора.



Я сказал: "Хорошо, Эрни и Берт, прекрасно, давайте приступим к делу". Kiske колебался, я думаю, потому что он до этого заявил, что никогда больше не вернётся в металл, что металл — это музыка дьявола, и всё в этом стиле было сказано и спето ещё в 1980-х. Он говорил, что никогда не вернётся, его душа к этому не лежала, и вдруг он возвратился на металлическую сцену, появившись в "The Metal Opera" вместе с Kai Hansen'ом и Markus Grosskopf'ом, исполнив девять песен в стиле спид-металл. Вероятно, он решил, что люди подумают, что это странно, так как он ранее говорил другое, поэтому он решил: "Давай назовём меня Ernie". Мы так и сделали, и все, конечно же, узнали, что это был Michael Kiske. Поэтому во время работы над второй пластинкой я спросил его: "Это всё ещё прописано в контракте, но ты серьёзно хочешь, чтобы тебя снова называли Ernie, ведь все тебя и так узнали?" И он ответил: "Почему бы нам всё-таки не перейти к Michael'у Kiske?" [Смеётся]».





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