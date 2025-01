сегодня



Вокалист H.E.A.T. на новом альбоме AVANTASIA



Лидер проекта AVANTASIA продолжает раскрывать имена гостей на новом альбоме Here Be Dragons:



«‘Against The Wind’ — это мощная гимновая спид-метал ракета с уникальными фразами, меланхоличными мелодиями и очень необычными ходами и поворотами. Она сочетает в себе очень ранние фирменные знаки Avantasia с новыми элементами и при этом напоминает мне о беззаботности моих самых ранних песен. Также в лирике я размышляю о том, откуда я родом, с каким подходом я когда-то отправился в путь и о том, как оставаться верным себе, несмотря на встречный ветер и внешние ожидания. Мой друг Kenny Leckremo из H.E.A.T. - замечательный партнер по дуэту в этой песне, в ней есть несколько сложных вокальных линий, и я считаю, что мы вдвоем проделали отличную работу, передав две крайности этой песни: мощь и эмоции!»



Альбом будет доступен в следующих вариантах с 28 февраля:



- 3CD-Artbook – large format, hardcover book incl. 96 pages, over 160 pictures and extensive stories and liner notes

- 3LP Vinyl Box incl 72 Pages 12" Booklet – strictly limited to 500 copies

- 1LP Glow in the Dark Vinyl incl 12'' Booklet – strictly limited to 300 copies – Napalm Records Mailorder exclusive

- 1LP Yellow/Orange Marbled Vinyl incl 12'' Booklet – strictly limited to 300 copies – Napalm Records Mailorder exclusive

- 1LP Blue/White Splattered Vinyl incl 12" Booklet + Poster + Slipmat – strictly limited to 500 copies – Napalm Records Mailorder exclusive ROW

- 1LP Orange incl 12'' Booklet

- 1LP Black incl 12'' Booklet

- Tape – strictly limited to 100 copies – Napalm Records Mailorder exclusive

- 2CD Mediabook

- 1CD Digipak

- Digital Album



01. Creepshow

02. Here Be Dragons

03. The Moorland At Twilight

04. The Witch

05. Phantasmagoria

06. Bring On The Night

07. Unleash The Kraken

08. Avalon

09. Against The Wind

10. Everybody's Here Until The End







