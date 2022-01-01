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AVANTASIA планируют первый сингл



Tobias Sammet опубликовал следующее сообщение:



«Приветики из студии! Готовим первый сингл. Скоро, друзья, скоро!!! Новый альбом AVANTASIA будет просто убойным, хотя мы все еще пытаемся понять, каким же будет первый сингл. Как насчет какого-нибудь торжественного пауэр-металла?



Говорил ли я вам, насколько счастливым и радостным делает меня новый альбом AVANTASIA ? Это настолько личное, настолько близкое мне, настолько свободное от каких-либо ограничений произведение, что... буквально всё, что я хотел сделать, предел мечтаний для старомодного затворника! Уже скоро будет больше подробностей относительно "A Paranormal Evening With The Moonflower Society", следите за информацией!»







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