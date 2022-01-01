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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 23
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 10
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Avantasia

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AVANTASIA планируют первый сингл



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Tobias Sammet опубликовал следующее сообщение:

«Приветики из студии! Готовим первый сингл. Скоро, друзья, скоро!!! Новый альбом AVANTASIA будет просто убойным, хотя мы все еще пытаемся понять, каким же будет первый сингл. Как насчет какого-нибудь торжественного пауэр-металла?

Говорил ли я вам, насколько счастливым и радостным делает меня новый альбом AVANTASIA ? Это настолько личное, настолько близкое мне, настолько свободное от каких-либо ограничений произведение, что... буквально всё, что я хотел сделать, предел мечтаний для старомодного затворника! Уже скоро будет больше подробностей относительно "A Paranormal Evening With The Moonflower Society", следите за информацией!»

TOBIAS SAMMET Checks In With AVANTASIA Update вЂ“ вЂњPreparing The First SingleвЂќ




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