28 сен 2022



TOBIAS SAMMET: «23 года назад началась AVANTASIA»



TOBIAS SAMMET поделился следующим сообщением:



«23 года назад мы закончили репетиции в Гамбурге для проекта, который впоследствии стал Avantasia! Markus Großkopf, Henjo Richter и Alex Holzwarth вместе с Bob Catley, Michi Kiske, Kai Hansen, Rob Rock, André Matos (Rest in peace), Eric Singer, Sharon Den Adel David Defeis, Rambi Zdiarstek помогли мне заложить фундамент того, кто собирается выпустить девятую главу 21 октября.



"A Paranormal Evening with the Moonflower Society" - идеальный альбом осеннего тумана. Приходите в avantasia-shop_com и сделайте предзаказ на одно из последних супер-лимитированных изданий в виде книги или цветного винила с постером и открыткой для автографа.



