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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 12
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 11
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Avantasia

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28 сен 2022 : 		 TOBIAS SAMMET: «23 года назад началась AVANTASIA»

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

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13 июл 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA

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29 июн 2022 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет осенью

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14 окт 2021 : 		 Лидер AVANTASIA — о новом альбоме

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19 май 2021 : 		 Лидер AVANTASIA почтил память Дио

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2 янв 2021 : 		 Лидер EDGUY/AVANTASIA подвел итоги года

19 авг 2020 : 		 Лидер AVANTASIA — о новой пластинке

3 апр 2020 : 		 Лидер AVANTASIA: «EDGUY поставил на паузу»

19 май 2019 : 		 Лидер AVANTASIA: «Пенсия? Нет, не слышал!»

11 апр 2019 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

18 мар 2019 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

3 мар 2019 : 		 Новый альбом AVANTASIA попал в мировые музыкальные чарты

16 фев 2019 : 		 Видео AVANTASIA с участием CANDICE NIGHT

13 фев 2019 : 		 Подробности о новом альбоме AVANTASIA
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|||| 28 сен 2022

TOBIAS SAMMET: «23 года назад началась AVANTASIA»



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TOBIAS SAMMET поделился следующим сообщением:

«23 года назад мы закончили репетиции в Гамбурге для проекта, который впоследствии стал Avantasia! Markus Großkopf, Henjo Richter и Alex Holzwarth вместе с Bob Catley, Michi Kiske, Kai Hansen, Rob Rock, André Matos (Rest in peace), Eric Singer, Sharon Den Adel David Defeis, Rambi Zdiarstek помогли мне заложить фундамент того, кто собирается выпустить девятую главу 21 октября.

"A Paranormal Evening with the Moonflower Society" - идеальный альбом осеннего тумана. Приходите в avantasia-shop_com и сделайте предзаказ на одно из последних супер-лимитированных изданий в виде книги или цветного винила с постером и открыткой для автографа.

И спасибо за 400 000 просмотров нового видео за выходные! Вы крутые!»

TOBIAS SAMMET вЂ“ вЂњ23 Years Ago, We Finished Rehearsing In Hamburg For What Was To Become AVANTASIAвЂќ




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