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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 159

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 129
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 38
*Новое видео DEXCORE 25
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Avantasia

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2 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

14 окт 2021 : 		 Лидер AVANTASIA — о новом альбоме

1 сен 2021 : 		 Лидер AVANTASIA рад, что Kiske в HELLOWEEN

19 май 2021 : 		 Лидер AVANTASIA почтил память Дио

26 апр 2021 : 		 AVANTASIA планируют сингл на осень

2 янв 2021 : 		 Лидер EDGUY/AVANTASIA подвел итоги года

19 авг 2020 : 		 Лидер AVANTASIA — о новой пластинке

3 апр 2020 : 		 Лидер AVANTASIA: «EDGUY поставил на паузу»

19 май 2019 : 		 Лидер AVANTASIA: «Пенсия? Нет, не слышал!»

11 апр 2019 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

18 мар 2019 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

3 мар 2019 : 		 Новый альбом AVANTASIA попал в мировые музыкальные чарты

16 фев 2019 : 		 Видео AVANTASIA с участием CANDICE NIGHT

13 фев 2019 : 		 Подробности о новом альбоме AVANTASIA

26 янв 2019 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

8 янв 2019 : 		 Новости от AVANTASIA

14 дек 2018 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

7 дек 2018 : 		 Трейлер нового альбома AVANTASIA

6 дек 2018 : 		 GEOFF TATE о туре с AVANTASIA в 2019 году

15 окт 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA

5 окт 2018 : 		 Участники KREATOR, HELLOWEEN, MAGNUM на новом альбоме AVANTASIA

28 май 2018 : 		 Гитарист AVANTASIA выпустил новый альбом

6 май 2018 : 		 GEOFF TATE на новом альбоме AVANTASIA

3 май 2018 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет зимой

25 апр 2018 : 		 Новое видео гитариста AVANTASIA

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA
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Профессиональное видео с выступления AVANTASIA



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Профессиональное видео с выступления AVANTASIA, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2014, доступно для просмотра ниже.

AVANTASIA - Pro-Shot Video Of "Dying For An Angel" From Wacken Open Air 2014 Featuring MR. BIG Vocalist ERIC MARTIN Streaming



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