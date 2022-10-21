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*ACCEPT выступили без вокалиста 14
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*Новая песня DARKTHRONE 10
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Avantasia

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Новое видео AVANTASIA



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"Kill The Pain Away" (feat. Floor Jansen), новое видео AVANTASIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "A Paranormal Evening With The Moonflower Society", который будет выпущен 21 октября на Nuclear Blast.




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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21 окт 2022
o
olly71
вот неужели снять мультипликационную херню дешевле и быстрее чем стандартный видеоклип ?
21 окт 2022
E
EvgenBriden
Честно говоря, от "стандартных клипов" уже давно воротит ) пусть лучше мультики рисуют )

P.S. там и альбом целиком уже в ютьюбе.
21 окт 2022
o
olly71
EvgenBriden, ну не знаю я мультики как то детстве насмотрелся - сейчас уже не тянет да и смысл ? Бери любую песню бери любой видеоряд монтируй это в любом редакторе и вот ты уже создал видеоклип )))) И это - ты слушаешь музыку в ютубе ? сертёзно ? Это всё равно что питаться в KFC . Ну сказал бы там про торрент ещё куда не шло.

просмотров: 539

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