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*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
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Avantasia

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Новое видео AVANTASIA



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"The Moonflower Society (feat. Bob Catley)", новое видео AVANTASIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "A Paranormal Evening With The Moonflower Society", который будет выпущен 21 октября на Nuclear Blast.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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13 июл 2022
M
Mateas89
Мне аор/хардроковая сторона Тоби всегда нравилась чуть ли не больше, чем паверная. И этот сингл не сключение - отличная песня с классным припевом)
13 июл 2022
father
А вот это уже интересно

просмотров: 544

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