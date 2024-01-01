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Новый альбом AVANTASIA выйдет зимой



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Tobias Sammet объявил о том, что новая пластинка AVANTASIA, получившая название "Here Be Dragons", будет выпущена 28 февраля на Napalm Records. В дополнение к таким неотъемлемым атрибутам AVANTASIA, как завораживающие хоры и театральные элементы симфонического металла, Sammet удивит старых и новых поклонников множеством интригующих свежих звуковых эффектов. «Here Be Dragons» придает знаменитому звучанию AVANTASIA, которое тщательно создавалось на протяжении четверти века, захватывающее и мощное звучание. Новый альбом - самое последовательное и лаконичное произведение искусства, которое когда-либо создавала группа.

Sammet: «Новый альбом несет в себе самый авантюрный и смелый дух моей музыки за последние десятилетия. Он довольно безрассудный, бесстрашный, мощный, поднимающий настроение и совсем не интровертный. Если мои предыдущие альбомы позволяли мне выплеснуть многое, то на этот раз я с головой окунулся в творческий поток, создав десять отдельных музыкальных картин, которые чудесным образом слились в то, что я считаю самой цельной главой в истории AVANTASIA. Я делал всё именно так, как хотел, подходя к альбому с неослабевающей решимостью и беззаботным отношением, напоминающим мои ранние дни, задолго до появления Metal Opera, когда я чувствовал себя неудержимым и позволял инстинкту просто записывать песни. Сейчас я полон энергии и не могу дождаться выхода «Here Be Dragons», а затем старта большого тура с нашей новой сценой. Мы представим новый материал наряду с нашей классикой и некоторыми раритетами в самом впечатляющем сценическом шоу, которое когда-либо устраивала AVANTASIA. Поздравляем всех с будущим Рождеством!»

В лучших традициях AVANTASIA, новый полноформатник насыщен яркими сюжетами и кинематографической атмосферой, не говоря уже о высочайшем уровне музыкального мастерства. Открывающий трек «Creepshow», без сомнения, является одной из самых запоминающихся песен в карьере группы. Зажигательный хит из будущего по-настоящему встречает слушателя в новой эре AVANTASIA и станет неотъемлемой частью впечатляющих живых выступлений коллектива. Напротив, невероятный титульный трек «Here Be Dragons» - это классическая композиция AVANTASIA, которая длится почти девять минут и является самой продолжительной на альбоме. Кинематографические темные звуковые сцены «The Witch» завораживают и отлично поддерживают сюжетную линию песни. Эмоциональные, многогранные вокальные партии покоряют в «Avalon», а хэви-металлический номер «Against The Wind» служит еще одним доказательством многогранности звучания AVANTASIA. Оставаясь сбалансированным и целостным, «Here Be Dragons», несомненно, является самым мощным альбомом AVANTASIA на сегодняшний день.

Все песни написал Tobias Sammet, продюсировал и записывал Tobias Sammet и Sascha Paeth, за сведение отвечал Sascha Paeth, а за мастеринг — Michael Rodenberg. Удивительную обложку вновь создал британец Rodney Matthews.

Трек-лист:

01. Creepshow
02. Here Be Dragons
03. The Moorland At Twilight
04. The Witch
05. Phantasmagoria
06. Bring On The Night
07. Unleash The Kraken
08. Avalon
09. Against The Wind
10. Everybody's Here Until The End




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