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*Новое видео MEGADETH 35
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 12
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Avantasia

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29 июн 2022 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет осенью

27 май 2022 : 		 Лидер AVANTASIA: «Часть материала тяжела»

19 май 2022 : 		 Новая песня AVANTASIA

28 мар 2022 : 		 AVANTASIA планируют первый сингл

9 мар 2022 : 		 Лидер AVANTASIA — о новом материале

21 фев 2022 : 		 Новый альбом AVANTASIA передают на лейбл

15 фев 2022 : 		 Новая AVANTASIA готова

2 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

14 окт 2021 : 		 Лидер AVANTASIA — о новом альбоме

1 сен 2021 : 		 Лидер AVANTASIA рад, что Kiske в HELLOWEEN

19 май 2021 : 		 Лидер AVANTASIA почтил память Дио

26 апр 2021 : 		 AVANTASIA планируют сингл на осень

2 янв 2021 : 		 Лидер EDGUY/AVANTASIA подвел итоги года

19 авг 2020 : 		 Лидер AVANTASIA — о новой пластинке

3 апр 2020 : 		 Лидер AVANTASIA: «EDGUY поставил на паузу»

19 май 2019 : 		 Лидер AVANTASIA: «Пенсия? Нет, не слышал!»

11 апр 2019 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

18 мар 2019 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

3 мар 2019 : 		 Новый альбом AVANTASIA попал в мировые музыкальные чарты

16 фев 2019 : 		 Видео AVANTASIA с участием CANDICE NIGHT

13 фев 2019 : 		 Подробности о новом альбоме AVANTASIA

26 янв 2019 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

8 янв 2019 : 		 Новости от AVANTASIA

14 дек 2018 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

7 дек 2018 : 		 Трейлер нового альбома AVANTASIA

6 дек 2018 : 		 GEOFF TATE о туре с AVANTASIA в 2019 году
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|||| 29 июн 2022

Новый альбом AVANTASIA выйдет осенью



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Новая работа AVANTASIA, получившая название "A Paranormal Evening With The Moonflower Society", будет выпущена 21 октября на Nuclear Blast:

01. Welcome To The Shadows
02. The Wicked Rule The Night
03. Kill The Pain Away
04. The Inmost Light
05. Misplaced Among The Angels
06. I Tame The Storm
07. Paper Plane
08. The Moonflower Society
09. Rhyme And Reason
10. Scars
11. Arabesque




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