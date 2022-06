29 июн 2022



Новый альбом AVANTASIA выйдет осенью



Новая работа AVANTASIA, получившая название "A Paranormal Evening With The Moonflower Society", будет выпущена 21 октября на Nuclear Blast:



01. Welcome To The Shadows

02. The Wicked Rule The Night

03. Kill The Pain Away

04. The Inmost Light

05. Misplaced Among The Angels

06. I Tame The Storm

07. Paper Plane

08. The Moonflower Society

09. Rhyme And Reason

10. Scars

11. Arabesque







