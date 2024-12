сегодня



Новое видео AVANTASIA



Creepshow, новое видео AVANTASIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Here Be Dragons", релиз которого намечен на 28 февраля на Napalm Records:



01. Creepshow

02. Here Be Dragons

03. The Moorland At Twilight

04. The Witch

05. Phantasmagoria

06. Bring On The Night

07. Unleash The Kraken

08. Avalon

09. Against The Wind

10. Everybody's Here Until The End







