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*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 31
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 31
*Новое видео DREAM THEATER 29
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Avantasia

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5 дек 2024 : 		 Новое видео AVANTASIA

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21 окт 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA

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29 июн 2022 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет осенью

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19 май 2022 : 		 Новая песня AVANTASIA

28 мар 2022 : 		 AVANTASIA планируют первый сингл

9 мар 2022 : 		 Лидер AVANTASIA — о новом материале

21 фев 2022 : 		 Новый альбом AVANTASIA передают на лейбл

15 фев 2022 : 		 Новая AVANTASIA готова

2 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

14 окт 2021 : 		 Лидер AVANTASIA — о новом альбоме

1 сен 2021 : 		 Лидер AVANTASIA рад, что Kiske в HELLOWEEN

19 май 2021 : 		 Лидер AVANTASIA почтил память Дио
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Новое видео AVANTASIA



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Creepshow, новое видео AVANTASIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Here Be Dragons", релиз которого намечен на 28 февраля на Napalm Records:

01. Creepshow
02. Here Be Dragons
03. The Moorland At Twilight
04. The Witch
05. Phantasmagoria
06. Bring On The Night
07. Unleash The Kraken
08. Avalon
09. Against The Wind
10. Everybody's Here Until The End




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КомментарииСкрыть/показать 16 )

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5 дек 2024
M
Mateas89
Очень прям приятная песня) Ждем альбом!)
  Dislike!1
5 дек 2024
olly71
был когда то одним из лидеров европейского пауэра со своим узнаваемым почерком .Надоело . полез на поле американской мтвишной третьесортной поебени. бог ему судья. При таких интересах может и к лучшему что EDGUY не реюньируется . страшно подумать что бы они заиграли теперь.
  Dislike!1
5 дек 2024
M
Mateas89
olly71, все до сих пор вполне узнаваемо. А радиохиты он еще со времен Hellfire Club начал в альбомы вставлять, так что вообще не новость и было большую часть его карьеры))
5 дек 2024
Exceptional
olly71, ахаха, в смысле? Ты вот это к чему написал: "страшно подумать что бы они заиграли теперь"? Ты когда комменты пишешь, ты хоть с предметом обсуждения знакомишься? Это в EdGuy то не было "американской мтвишной третьесортной поебени", что мы аж не знаем как бы они тогда звучали? Лол, буквально с 2004-ого, с Hellfire Club они поменяли звук и стали играть этот кал, который Тобиас высирает до сих пор.

Причем, пока он не начал клепать Avantasia каждые 2 года, то даже "американскую мтвишную третьесортную поебень" он сочинял на очень высоком уровне.
5 дек 2024
M
Mateas89
Exceptional, ну, тут ты тож не прав. "Хрени" это на каждом альбоме максимум по одно-две песни, остальное было и есть добротная харда в перемешку с павером, что в Аве, что в Эдгае была (за исключением юбилейного EP, где уже прям видно было, как Тоби и другие устали от Эдгая).
5 дек 2024
Exceptional
Mateas89, не, я-то против EdGuy особо ничего не имею. Я, по классике, считаю что Power-EdGuy был лучше, но язык не повернётся сказать, что "Rocket Ride" хуже этих альбомов.

Вся беда Тоби в том, что выпуская по два альбома Avantasia за раз, он банально исписался.
5 дек 2024
olly71
Exceptional, когда ты мне покажешь где в моём посте было про * в EdGuy то не было "американской мтвишной третьесортной поебени * яотвечу на остальные твои вопросы. А пока я смотрю ты сам за меня отвечаешь а потом сам на это и обижаешься короче сам себе интересный .
5 дек 2024
ElectricRetard
olly71, по мне так их "МТВшные" альбомы куда больше смахивают на "свое лицо" нежели ранний Эдгай и Авантазия, которые больше на утяжеленных Киперов похожи.
Like!1
5 дек 2024
Exceptional
olly71, перечитай своё говно про "полез на поле американской мтвишной третьесортной поебени. бог ему судья. При таких интересах может и к лучшему что EDGUY не реюньируется . страшно подумать что бы они заиграли теперь."
5 дек 2024
olly71
Exceptional, говно у тебя под носом потому что жрёшь его большими ложками регулярно . Здесь Клип Авантазии обсуждаем Авантазию ты сюда приплёл группу которая не существует уже почти 10 лет про которую я даже в помине не имел ввиду
5 дек 2024
Exceptional
olly71, а, ну я еще и приплёл EdGuy. Говно не у меня под носом, а у тебя в башке.
5 дек 2024
s
sibterminator
olly71, в европавере нет ни капли рок-н-ролла, бэйби. Но музон хороший (не весь).
5 дек 2024
S
SS-ULTRA
Что-то совсем никак.
На альбоме 2022 ряд отличных вещей можно было встретить.
Я так понимаю, что сюжет и состав участников не известен ещё?
5 дек 2024
Nord61
Довольно приглэмованная песня (на ум пришли норвежцы Wig Wam и финны Reckless Love), но звучит вполне приятно. Жду альбом.
Like!1
5 дек 2024
Corpsegrinder04
К сожалению вынужден согласиться с вышеотписавшимся американским голубком.
Превратились в убогую пародию самих себя начала 2000-х.
Были же хорошие темы.
Но к сожалению исписались наглухо.
5 дек 2024
_Mindtraveller
Вроде ничего так

просмотров: 573

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