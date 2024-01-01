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*GOJIRA разогрела квиров 31
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 30
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AVANTASIA готовит новый альбом



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Лидер AVANTASIA Tobias Sammet:

«Летний фестивальный сезон этого года стал лишь началом новой эры AVANTASIA, так сказать, закуской. Шоу нашего собственного тура «Here Be Dragons» станут настоящим событием, путешествием в мир чудес, во время которого люди смогут забыть обо всем в своей реальной жизни и присоединиться ко мне в миру чудес. Это погружение будет сопровождаться спецэффектами и огромной постановкой, больше и лучше, чем все, что мы когда-либо делали. В работе находится потрясающая новая музыка: гимноподобные и эпические песни, которые будут органично сочетаться с нашей классикой, а также кое-какие практически забытые произведения, которые также могут попасть в концертный сет-лист.

Я не могу дождаться, когда мы закончим работу над нашим новым альбомом «Here Be Dragons» и представим его миру, а также отправимся в путь. Да, действительно, AVANTASIA возвращается!».

Даты тура:

Mar. 14 - Hamburg - Germany, Sporthalle
Mar. 15 - Brussels - Belgium, AB Box
Mar. 16 - Paris - France, Olympia
Mar. 18 - Esch-sur-Alzette - Luxembourg, Rockhal
Mar. 20 - Berlin - Germany, Columbiahalle
Mar. 21 - Bamberg - Germany, Brose Arena
Mar. 22 - Bochum - Germany, RuhrCongress
Mar. 24 - London - England, The Roundhouse
Mar. 26 - Tilburg - Netherlands, O13
Mar. 28 - Stuttgart - Germany, Schleyerhalle
Mar. 29 - Prague - Czech Republic, Forum Karlin
Apr. 01 - Budapest - Hungary, Barba Negra
Apr. 02 - Vienna - Austria, Gasometer
Apr. 04 - Munich - Germany, Zenith
Apr. 05 - Frankfurt am Main - Germany, Jahrhunderthalle
Apr. 06 - Cologne - Germany, Palladium
Apr. 08 - Milan - Italy, Alcatraz
Apr. 09 - Zurich - Switzerland, The Hall
Apr. 11 - Barcelona - Spain, Razzmatazz
Apr. 12 - Madrid - Spain, Vistalegre




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