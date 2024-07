сегодня



AVANTASIA готовит новый альбом



Лидер AVANTASIA Tobias Sammet:



«Летний фестивальный сезон этого года стал лишь началом новой эры AVANTASIA, так сказать, закуской. Шоу нашего собственного тура «Here Be Dragons» станут настоящим событием, путешествием в мир чудес, во время которого люди смогут забыть обо всем в своей реальной жизни и присоединиться ко мне в миру чудес. Это погружение будет сопровождаться спецэффектами и огромной постановкой, больше и лучше, чем все, что мы когда-либо делали. В работе находится потрясающая новая музыка: гимноподобные и эпические песни, которые будут органично сочетаться с нашей классикой, а также кое-какие практически забытые произведения, которые также могут попасть в концертный сет-лист.



Я не могу дождаться, когда мы закончим работу над нашим новым альбомом «Here Be Dragons» и представим его миру, а также отправимся в путь. Да, действительно, AVANTASIA возвращается!».



Даты тура:



Mar. 14 - Hamburg - Germany, Sporthalle

Mar. 15 - Brussels - Belgium, AB Box

Mar. 16 - Paris - France, Olympia

Mar. 18 - Esch-sur-Alzette - Luxembourg, Rockhal

Mar. 20 - Berlin - Germany, Columbiahalle

Mar. 21 - Bamberg - Germany, Brose Arena

Mar. 22 - Bochum - Germany, RuhrCongress

Mar. 24 - London - England, The Roundhouse

Mar. 26 - Tilburg - Netherlands, O13

Mar. 28 - Stuttgart - Germany, Schleyerhalle

Mar. 29 - Prague - Czech Republic, Forum Karlin

Apr. 01 - Budapest - Hungary, Barba Negra

Apr. 02 - Vienna - Austria, Gasometer

Apr. 04 - Munich - Germany, Zenith

Apr. 05 - Frankfurt am Main - Germany, Jahrhunderthalle

Apr. 06 - Cologne - Germany, Palladium

Apr. 08 - Milan - Italy, Alcatraz

Apr. 09 - Zurich - Switzerland, The Hall

Apr. 11 - Barcelona - Spain, Razzmatazz

Apr. 12 - Madrid - Spain, Vistalegre







