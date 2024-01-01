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*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 65
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Avantasia

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25 дек 2024 : 		 ROY KHAN на новом альбоме AVANTASIA

23 дек 2024 : 		 Вокалист HELLOWEEN на новом альбоме AVANTASIA

19 дек 2024 : 		 GEOFF TATE на новом альбоме AVANTASIA

5 дек 2024 : 		 Новое видео AVANTASIA

28 ноя 2024 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет зимой

13 ноя 2024 : 		 AVANTASIA на NAPALM RECORDS

29 июл 2024 : 		 AVANTASIA готовит новый альбом

11 июн 2024 : 		 TOMMY KAREVIK выступил с AVANTASIA

22 окт 2023 : 		 OLIVER HARTMANN покидает AVANTASIA

30 июл 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

22 мар 2023 : 		 Лидер AVANTASIA готовит переиздание "The Scarecrow"

21 окт 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA

6 окт 2022 : 		 Новое золото AVANTASIA

28 сен 2022 : 		 TOBIAS SAMMET: «23 года назад началась AVANTASIA»

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

9 авг 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA

13 июл 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA

30 июн 2022 : 		 TOBIAS SAMMET: «AVANTASIA никакого manowar не подсиживала»

29 июн 2022 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет осенью

27 май 2022 : 		 Лидер AVANTASIA: «Часть материала тяжела»

19 май 2022 : 		 Новая песня AVANTASIA

28 мар 2022 : 		 AVANTASIA планируют первый сингл

9 мар 2022 : 		 Лидер AVANTASIA — о новом материале

21 фев 2022 : 		 Новый альбом AVANTASIA передают на лейбл

15 фев 2022 : 		 Новая AVANTASIA готова

2 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA
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ROY KHAN на новом альбоме AVANTASIA



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Лидер проекта AVANTASIA продолжает раскрывать имена гостей на новом альбоме Here Be Dragons:

«‘EVERYBODY'S HERE UNTIL THE END' Когда альбом был почти готов, я почувствовал, что у нас много энергичного и быстрого материала, и подумал, что мне все еще нужен грандиозный финал для эпического завершения, что-то примиряющее и масштабное, и я сел за фортепиано и начал наигрывать балладу, которая в итоге из фортепианной пьесы переросла в монументальную пауэр-балладу. Это очень личная песня, но в итоге мне захотелось найти дуэтного партнера, который добавил бы ей глубины. И я обратился к старому знакомому семьи Avantasia, великому Roy Khan (экс-Kamelot), чтобы он помог мне превратить эту песню в потрясающий финал очаровательного альбома. Я думаю, что это одна из самых трогательных и эмоциональных, и в то же время самых грандиозных баллад, которые я когда-либо исполнял».

Альбом будет доступен в следующих вариантах с 28 февраля:

- 3CD-Artbook – large format, hardcover book incl. 96 pages, over 160 pictures and extensive stories and liner notes
- 3LP Vinyl Box incl 72 Pages 12" Booklet – strictly limited to 500 copies
- 1LP Glow in the Dark Vinyl incl 12'' Booklet – strictly limited to 300 copies – Napalm Records Mailorder exclusive
- 1LP Yellow/Orange Marbled Vinyl incl 12'' Booklet – strictly limited to 300 copies – Napalm Records Mailorder exclusive
- 1LP Blue/White Splattered Vinyl incl 12" Booklet + Poster + Slipmat – strictly limited to 500 copies – Napalm Records Mailorder exclusive ROW
- 1LP Orange incl 12'' Booklet
- 1LP Black incl 12'' Booklet
- Tape – strictly limited to 100 copies – Napalm Records Mailorder exclusive
- 2CD Mediabook
- 1CD Digipak
- Digital Album

01. Creepshow
02. Here Be Dragons
03. The Moorland At Twilight
04. The Witch
05. Phantasmagoria
06. Bring On The Night
07. Unleash The Kraken
08. Avalon
09. Against The Wind
10. Everybody's Here Until The End



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