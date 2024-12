сегодня



ROY KHAN на новом альбоме AVANTASIA



Лидер проекта AVANTASIA продолжает раскрывать имена гостей на новом альбоме Here Be Dragons:



«‘EVERYBODY'S HERE UNTIL THE END' Когда альбом был почти готов, я почувствовал, что у нас много энергичного и быстрого материала, и подумал, что мне все еще нужен грандиозный финал для эпического завершения, что-то примиряющее и масштабное, и я сел за фортепиано и начал наигрывать балладу, которая в итоге из фортепианной пьесы переросла в монументальную пауэр-балладу. Это очень личная песня, но в итоге мне захотелось найти дуэтного партнера, который добавил бы ей глубины. И я обратился к старому знакомому семьи Avantasia, великому Roy Khan (экс-Kamelot), чтобы он помог мне превратить эту песню в потрясающий финал очаровательного альбома. Я думаю, что это одна из самых трогательных и эмоциональных, и в то же время самых грандиозных баллад, которые я когда-либо исполнял».



Альбом будет доступен в следующих вариантах с 28 февраля:



- 3CD-Artbook – large format, hardcover book incl. 96 pages, over 160 pictures and extensive stories and liner notes

- 3LP Vinyl Box incl 72 Pages 12" Booklet – strictly limited to 500 copies

- 1LP Glow in the Dark Vinyl incl 12'' Booklet – strictly limited to 300 copies – Napalm Records Mailorder exclusive

- 1LP Yellow/Orange Marbled Vinyl incl 12'' Booklet – strictly limited to 300 copies – Napalm Records Mailorder exclusive

- 1LP Blue/White Splattered Vinyl incl 12" Booklet + Poster + Slipmat – strictly limited to 500 copies – Napalm Records Mailorder exclusive ROW

- 1LP Orange incl 12'' Booklet

- 1LP Black incl 12'' Booklet

- Tape – strictly limited to 100 copies – Napalm Records Mailorder exclusive

- 2CD Mediabook

- 1CD Digipak

- Digital Album



01. Creepshow

02. Here Be Dragons

03. The Moorland At Twilight

04. The Witch

05. Phantasmagoria

06. Bring On The Night

07. Unleash The Kraken

08. Avalon

09. Against The Wind

10. Everybody's Here Until The End





