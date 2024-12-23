Вокалист HELLOWEEN на новом альбоме AVANTASIA

1 сен 2021 :
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Лидер AVANTASIA рад, что Kiske в HELLOWEEN
19 май 2021 :
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Лидер AVANTASIA почтил память Дио
26 апр 2021 :
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AVANTASIA планируют сингл на осень
2 янв 2021 :
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Лидер EDGUY/AVANTASIA подвел итоги года
19 авг 2020 :
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Лидер AVANTASIA — о новой пластинке
3 апр 2020 :
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Лидер AVANTASIA: «EDGUY поставил на паузу»
19 май 2019 :
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Лидер AVANTASIA: «Пенсия? Нет, не слышал!»
11 апр 2019 :
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Видео с выступления AVANTASIA
18 мар 2019 :
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Видео с текстом от AVANTASIA
3 мар 2019 :
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Новый альбом AVANTASIA попал в мировые музыкальные чарты
16 фев 2019 :
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Видео AVANTASIA с участием CANDICE NIGHT
13 фев 2019 :
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Подробности о новом альбоме AVANTASIA
26 янв 2019 :
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Видео с текстом от AVANTASIA
8 янв 2019 :
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Новости от AVANTASIA
14 дек 2018 :
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Видео с текстом от AVANTASIA
7 дек 2018 :
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Трейлер нового альбома AVANTASIA
6 дек 2018 :
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GEOFF TATE о туре с AVANTASIA в 2019 году
15 окт 2018 :
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Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA
5 окт 2018 :
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Участники KREATOR, HELLOWEEN, MAGNUM на новом альбоме AVANTASIA
28 май 2018 :
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Гитарист AVANTASIA выпустил новый альбом
6 май 2018 :
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GEOFF TATE на новом альбоме AVANTASIA
3 май 2018 :
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Новый альбом AVANTASIA выйдет зимой
25 апр 2018 :
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Новое видео гитариста AVANTASIA
7 авг 2017 :
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Профессиональное видео с выступления AVANTASIA
5 июл 2017 :
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Видео с выступления AVANTASIA
13 май 2016 :
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Новое видео AVANTASIA
29 апр 2016 :
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Видео с выступления AVANTASIA
25 апр 2016 :
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Видео с выступления AVANTASIA
22 апр 2016 :
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Концерт AVANTASIA в Сан-Паулу тоже снимут для DVD
5 апр 2016 :
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AVANTASIA: Tobias Sammet станет гостем прямого эфира RockFM
19 мар 2016 :
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Концерт AVANTASIA в Праге снимали на DVD
14 мар 2016 :
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AVANTASIA номинирована на Echo
7 мар 2016 :
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AVANTASIA открыли тур
29 фев 2016 :
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Гитарист AVANTASIA с нетерпением ждет тура
26 фев 2016 :
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AVANTASIA заняла третье место
15 фев 2016 :
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Новый альбом AVANTASIA попал в чарты 17 стран
9 фев 2016 :
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Лидер AVANTASIA об участии в конкурсе «Евровидение»
6 фев 2016 :
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Успехи в чарте AVANTASIA
29 янв 2016 :
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Новое видео AVANTASIA
25 янв 2016 :
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Лидер AVANTASIA: «Нового тура придётся ждать очень долго»
19 янв 2016 :
|
Видео с текстом от AVANTASIA
13 янв 2016 :
|
AVANTASIA среди десяти финалистов на представление Германии в конкурсе Евровидение
25 дек 2015 :
|
Фрагменты новых песен AVANTASIA
10 дек 2015 :
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Новая песня AVANTASIA
24 ноя 2015 :
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Первый сингл AVANTASIA выйдет в декабре
13 ноя 2015 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA
6 ноя 2015 :
|
Новый участник AVANTASIA
4 ноя 2015 :
|
Новый участник AVANTASIA
30 окт 2015 :
|
Вокалист NIGHTWISH в новой AVANTASIA
27 окт 2015 :
|
Новый вокалист AVANTASIA
13 окт 2015 :
|
Oliver Hartmann на новой AVANTASIA
7 окт 2015 :
|
Вокалист PRETTY MAIDS на новой AVANTASIA
2 окт 2015 :
|
Вокалист TWISTED SISTER на новой AVANTASIA
15 сен 2015 :
|
MICHAEL KISKE на новой AVANTASIA
12 сен 2015 :
|
GEOFF TATE на новой AVANTASIA
8 сен 2015 :
|
Альбом AVANTASIA начинает обретать форму
27 авг 2015 :
|
JORN на новой AVANTASIA
15 июл 2015 :
|
Новый альбом AVANTASIA выйдет в в 2016 году
26 мар 2015 :
|
Первые альбомы AVANTASIA выйдут на виниле
4 авг 2014 :
|
Профессиональное видео полного выступления AVANTASIA
20 авг 2013 :
|
TOBIAS SAMMET о туре AVANTASIA
3 июл 2013 :
|
AVANTASIA: Туровый дневник, часть III
22 июн 2013 :
|
Видео с выступления AVANTASIA
19 июн 2013 :
|
Лидер AVANTASIA приглашает на концерт в Москву!
10 июн 2013 :
|
AVANTASIA: Туровый дневник, часть 2,5
28 апр 2013 :
|
Видео с выступления AVANTASIA
19 апр 2013 :
|
AVANTASIA: Туровый дневник, часть II
14 апр 2013 :
|
AVANTASIA открыли тур
13 апр 2013 :
|
AVANTASIA: Туровый дневник, часть I
9 апр 2013 :
|
Позиции AVANTASIA в чартах
22 мар 2013 :
|
Новое видео AVANTASIA
21 мар 2013 :
|
AVANTASIA сняли новое видео
13 мар 2013 :
|
Трейлер нового альбома AVANTASIA
4 мар 2013 :
|
Рассказ о записи нового альбома AVANTASIA
28 фев 2013 :
|
Вокалист PRETTY MAIDS поедет в тур с AVANTASIA
27 фев 2013 :
|
Видео с текстом от AVANTASIA
26 фев 2013 :
|
Вокалист HEAVENS GATE поедет в тур с AVANTASIA
24 фев 2013 :
|
Фотографии лимитированного издания нового альбома AVANTASIA
11 фев 2013 :
|
Вокалист MAGNUM на новом альбоме AVANTASIA
1 фев 2013 :
|
Обложка нового альбома AVANTASIA
21 янв 2013 :
|
Смена площадки для российского шоу AVANTASIA
19 янв 2013 :
|
JOE LYNN TURNER на новом альбоме AVANTASIA
12 янв 2013 :
|
Вокалист MR. BIG на новом альбоме AVANTASIA
10 янв 2013 :
|
Вокалист PRETTY MAIDS на новом альбоме AVANTASIA
28 дек 2012 :
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ARJEN LUCASSEN на новом диске AVANTASIA
24 дек 2012 :
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Семпл новой песни AVANTASIA
18 дек 2012 :
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AVANTASIA посетит Москву летом!
10 дек 2012 :
|
Вокалист SAXON на новом альбоме AVANTASIA
7 дек 2012 :
|
Название нового альбома AVANTASIA
27 ноя 2012 :
|
BRUCE KULICK на новом альбоме AVANTASIA
25 ноя 2012 :
|
AVANTASIA поедет в тур в апреле
9 ноя 2012 :
|
Барабанщик URIAH HEEP записал партии для нового альбома AVANTASIA
29 окт 2012 :
|
Michael Kiske подтвердил свое участие в новом альбоме AVANTASIA
25 окт 2012 :
|
AVANTASIA возвращается в студию
7 авг 2012 :
|
Работа над новой AVANTASIA начата!
11 авг 2011 :
|
Профессиональное видео всего выступления AVANTASIA
3 авг 2011 :
|
Выступление AVANTASIA online
7 июл 2011 :
|
Состав AVANTASIA на Wacken Open Air
5 янв 2011 :
|
Обложка нового DVD AVANTASIA
14 дек 2010 :
|
DVD AVANTASIA выйдет в феврале
2 дек 2010 :
|
Видео со второго концерта AVANTASIA
1 дек 2010 :
|
AVANTASIA начала зимний тур
22 ноя 2010 :
|
AVANTASIA выступит в 2011 году только на Wacken'e
6 сен 2010 :
|
KAI HANSEN поедет в тур с AVANTASIA
30 авг 2010 :
|
Туровый состав AVANTASIA
9 авг 2010 :
|
AVANTASIA поедет в тур в декабре
9 авг 2010 :
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AVANTASIA, APOCALYPTICA, SUICIDAL TENDENCIES подтвердили свое участие в фестивале Wacken Open Air 2011
7 апр 2010 :
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TOBIAS SAMMET рассказал об AVANTASIA и будущем EDGUY
17 мар 2010 :
|
Новое видео AVANTASIA
11 мар 2010 :
|
Новый двойной альбом AVANTASIA доступен для прослушивания
4 мар 2010 :
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Новая песня AVANTASIA
23 фев 2010 :
|
Делюкс-издание новой AVANTASIA выйдет с дополнительным буклетом
7 фев 2010 :
|
Трек-листы новых частей AVANTASIA
18 янв 2010 :
|
Новый гость на диске AVANTASIA
16 янв 2010 :
|
Обложки новых альбомов AVANTASIA
11 янв 2010 :
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Первая вокалистка в AVANTASIA
28 дек 2009 :
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Легендарный гитарист KISS на новом альбоме AVANTASIA
28 дек 2009 :
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Раскрыто имя ещё одного участника в новой части AVANTASIA
5 дек 2009 :
|
«Самый быстрый клавишник на свете» на новом альбоме AVANTASIA
17 ноя 2009 :
|
Название новых частей AVANTASIA
31 окт 2009 :
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Восьмой гость на новом диске AVANTASIA
21 окт 2009 :
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Следующая глава AVANTASIA будет состоять из двух альбомов
30 авг 2009 :
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Седьмой гость на новом диске AVANTASIA
28 авг 2009 :
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Шестой гость на новом диске AVANTASIA
25 авг 2009 :
|
Пятый гость на новом диске AVANTASIA
15 авг 2009 :
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Четвертый гость на новом диске AVANTASIA
14 авг 2009 :
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Третий гость на новом диске AVANTASIA
10 авг 2009 :
|
ERIC SINGER, ALEX HOLZWARTH примут участие в новой AVANTASIA
11 май 2009 :
|
Фронтмен EDGUY работает над новым диском AVANTASIA
15 фев 2009 :
|
Новый диск проекта AVANTASIA выйдет до конца года
26 дек 2008 :
|
Продюсер AVANTASIA получил награду
25 июл 2008 :
|
Uli Jon Roth выступит вместе с AVANTASIA
6 июл 2008 :
|
AVANTASIA: доступен новый видеоблог
20 июн 2008 :
|
Фронтмен AVANTASIA сообщает новости о турне
9 июн 2008 :
|
Подробности о турне AVANTASIA
30 май 2008 :
|
Фронтмен AVANTASIA поделился соображениями по поводу предстоящего тура
28 апр 2008 :
|
Обнародован концертный состав AVANTASIA
28 янв 2008 :
|
Специальное издание проекта AVANTASIA
18 янв 2008 :
|
AVANTASIA: промо-сайт альбома "The Scarecrow"
16 янв 2008 :
|
Новая песня проекта AVANTASIA в сети
30 ноя 2007 :
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ERIC SINGER, JORN LANDE, AMANDA SOMERVILLE выступят на концертах AVANTASIA
12 ноя 2007 :
|
AVANTASIA : E-card нового альбома
10 ноя 2007 :
|
Опубликована обложка нового альбома AVANTASIA
8 ноя 2007 :
|
AVANTASIA: видео “Lost In Space” в сети
28 окт 2007 :
|
AVANTASIA: трейлер “Lost In Space” в сети
17 окт 2007 :
|
AVANTASIA: новые сэмплы
16 окт 2007 :
|
Детали новых ЕР проекта AVANTASIA
14 сен 2007 :
|
Подробности о новом альбоме проекта AVANTASIA
10 сен 2007 :
|
AVANTASIA: альбомы "Lost in Space" будут выпущены позже
20 авг 2007 :
|
MICHAEL KISKE: "Новая AVANTASIA - мой тип музыки!"
9 авг 2007 :
|
Rudolf Schenker (SCORPIONS) и Alice Cooper примут участие в записи нового альбома AVANTASIA
9 май 2007 :
|
JORN LANDE примет участие в новом альбоме AVANTASIA
26 мар 2007 :
|
Tobias Sammet о новом альбоме AVANTASIA
12 мар 2007 :
|
Tobias Sammet (EDGUY) о новом альбоме своего проекта AVANTASIA
5 янв 2007 :
|
Eric Singer записал барабаны для третьей части AVANTASIA
30 дек 2006 :
|
Tobias Sammet работает над третьей частью AVANTASIA
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Чего анонсы отдельные делать, сразу можно писать что будет ещё Аткинс, Кетли, Йорн, да,и еще какие-нибудь Эрики Мартины.
Сенсация!
По-моему, на The Source у него вообще одни "бывшие" записывались. Да и дальше не сильно лучше.