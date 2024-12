сегодня



Вокалист HELLOWEEN на новом альбоме AVANTASIA



Лидер проекта AVANTASIA продолжает раскрывать имена гостей на новом альбоме Here Be Dragons:



«‘The Moorlands At Twilight’ это по-настоящему безудержный гимн спид-металла с моим любимым братом по Avantasia с первых дней существования, Michael Kiske, который исполнил просто убойную вокальную партию. Думаю, такая музыка просто заложена в моей ДНК, и хотя это классическая песня Avantasia, я чувствую, что ее атмосфера отличается от всего, что мы делали раньше. Я слышу в ней влияние ранних Helloween, хотя песня получилась совершенно уникальной с ее игривыми неоклассическими элементами и необузданным подходом. Кроме того, лид-гитары экстремальны и весьма виртуозны: Sascha Paeth и Arne Wiegand устроили масштабную, быструю и задорную битву на инструментах, от которой у меня отпала челюсть. Когда «пауэр-металл» исполняется подобным образом, я просто обожаю его!»



Альбом будет доступен в следующих вариантах с 28 февраля:



- 3CD-Artbook – large format, hardcover book incl. 96 pages, over 160 pictures and extensive stories and liner notes

- 3LP Vinyl Box incl 72 Pages 12" Booklet – strictly limited to 500 copies

- 1LP Glow in the Dark Vinyl incl 12'' Booklet – strictly limited to 300 copies – Napalm Records Mailorder exclusive

- 1LP Yellow/Orange Marbled Vinyl incl 12'' Booklet – strictly limited to 300 copies – Napalm Records Mailorder exclusive

- 1LP Blue/White Splattered Vinyl incl 12" Booklet + Poster + Slipmat – strictly limited to 500 copies – Napalm Records Mailorder exclusive ROW

- 1LP Orange incl 12'' Booklet

- 1LP Black incl 12'' Booklet

- Tape – strictly limited to 100 copies – Napalm Records Mailorder exclusive

- 2CD Mediabook

- 1CD Digipak

- Digital Album



01. Creepshow

02. Here Be Dragons

03. The Moorland At Twilight

04. The Witch

05. Phantasmagoria

06. Bring On The Night

07. Unleash The Kraken

08. Avalon

09. Against The Wind

10. Everybody's Here Until The End







+0 -0



( 4 ) просмотров: 484