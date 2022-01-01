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Avantasia

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Новый альбом AVANTASIA передают на лейбл



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Лидер проекта AVANTASIA опубликовал следующее сообщение:

«Мы собираемся передать весь новый материал нашему звукозаписывающему лейблу, а затем он попадет в ваши руки, друзья. Я отдал все силы... Это мой 19-й альбом, еще одна попытка создать альбом мироздания! 😉 Люди часто задаются вопросом о "секрете" настойчивости и продуктивности в музыкальном бизнесе. Ну, вы должны быть способны страдать и следить за тем, чтобы не переусердствовать. Но если и есть такой "секрет", то это чистая и невинная любовь к музыке! Быть фанатом! Любить ее! Бороться за свое видение и за то, что трогает тебя самого!!!

Только что слушал песню Eric Martin "Just One Night" с его первого сольного альбома. Талант, которым обладает этот человек, просто поражает. Он заставляет меня завидовать, терять дар речи и очень трогает меня. Я чувствую, что в нем есть качество, которое я не смогу выдавить из своего горла за 3213 лет (Но я все равно буду продолжать пытаться... 😉).

Я чувствую его музыку, и она вызывает слезы на моих глазах, и именно это чувство и это качество старой школы делает музыку такой ценной для меня. Музыкальный мир меняется, и я молюсь, чтобы часть этого старого школьного глубокого меланхоличного качества пробилась через эти перемены.

Хорошей вам недели, мы будем держать вас в курсе новостей о новом альбоме AVANTASIA, мы также готовим замечательное коллекционное издание! В нем много любви! Записки, справочная информация. Мы приложили ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ много усилий, чтобы сделать его особенным!»



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