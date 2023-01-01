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Новости
*Умерла Шинейд О'Коннор 37
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
*Новое видео U.D.O. 27
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 21
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 20
*JANNE WIRMAN: «Алекси сказал мне, что будет пить до смерти» 19
*OZZY OSBOURNE о своём здоровье: «Просто разочарование за раз... 13
*BLAZE BAYLEY: «Конец был близок» 12
*Новое видео MORGENSTERN 10
*NICK BARKER страдает от почечной недостаточности 10
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*Умерла Шинейд О'Коннор 37
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
*Новое видео U.D.O. 27
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 21
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 20
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Avantasia

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30 июл 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

22 мар 2023 : 		 Лидер AVANTASIA готовит переиздание "The Scarecrow"

21 окт 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA

6 окт 2022 : 		 Новое золото AVANTASIA

28 сен 2022 : 		 TOBIAS SAMMET: «23 года назад началась AVANTASIA»

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

9 авг 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA

13 июл 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA

30 июн 2022 : 		 TOBIAS SAMMET: «AVANTASIA никакого manowar не подсиживала»

29 июн 2022 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет осенью

27 май 2022 : 		 Лидер AVANTASIA: «Часть материала тяжела»

19 май 2022 : 		 Новая песня AVANTASIA

28 мар 2022 : 		 AVANTASIA планируют первый сингл

9 мар 2022 : 		 Лидер AVANTASIA — о новом материале

21 фев 2022 : 		 Новый альбом AVANTASIA передают на лейбл

15 фев 2022 : 		 Новая AVANTASIA готова

2 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

14 окт 2021 : 		 Лидер AVANTASIA — о новом альбоме

1 сен 2021 : 		 Лидер AVANTASIA рад, что Kiske в HELLOWEEN

19 май 2021 : 		 Лидер AVANTASIA почтил память Дио

26 апр 2021 : 		 AVANTASIA планируют сингл на осень

2 янв 2021 : 		 Лидер EDGUY/AVANTASIA подвел итоги года

19 авг 2020 : 		 Лидер AVANTASIA — о новой пластинке

3 апр 2020 : 		 Лидер AVANTASIA: «EDGUY поставил на паузу»

19 май 2019 : 		 Лидер AVANTASIA: «Пенсия? Нет, не слышал!»

11 апр 2019 : 		 Видео с выступления AVANTASIA
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Профессиональное видео с выступления AVANTASIA



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Профессиональное видео с выступления AVANTASIA, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

AVANTASIA Perform Live At Wacken Open Air 2022; Pro-Shot Video Streaming




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