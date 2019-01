сегодня



Видео с текстом от AVANTASIA



Nuclear Blast опубликовали официальное видео с текстом на композицию "The Raven Child", которая будет включена в новый альбом AVANTASIA, "Moonglow", выход которого перенесен с первого на пятнадцатое февраля.



«Я действительно не могу дождаться, когда выйдет 'Moonglow'. Первая реакция прессы и друзей — это самые восторженные комментарии, которые я когда-либо получал за всю свою 27-летнюю карьеру. Никакой херни, все правда. Мы с Sascha просто потрясены!



Чтобы избежать скуки, в разгар промоушена и подготовки к туру, я вникал в каждую деталь обложек, буклетов и упаковки альбома, чтобы убедиться, что альбом перенесет слушателя в другой мир. Я хотел, чтобы 'Moonglow' был общим опытом для таких эскапистов, как я.



Мое любимое издание — гигантский супер-пупер лимитированный артбук с бонус-треком и бонус-CD. Массивная книга с фотографиями, интервью, примечаниями и иллюстрациями викторианского художника Grimshaw, который мены очень вдохновил своими работами. Это издание книги — все, что нужно, чтобы пригласить слушателя в мир Moonglow и в процесс его производства. Существует также версия поменьше — это диджибук с бонус-треком, маленький, но также красивый. И, конечно же, есть виниловые издания, которые можно обнять, почувствовать, посмотреть, понюхать и приласкать.



Я чрезвычайно горжусь всеми этими маленькими сокровищами и не могу дождаться момента, когда они будут доступны!»



Трек-лист:



01. Ghost In The Moon



02. Book Of Shallows



03. Moonglow



04. The Raven Child



05. Starlight



06. Invincible



07. Alchemy



08. The Piper At The Gates Of Dawn



09. Lavender



10. Requiem For A Dream



11. Maniac



12. Heart (bonus track)



Видео с текстом к "Moonglow", в записи которой принимала участие Candice Night [BLACKMORE'S NIGHT], доступно ниже.























