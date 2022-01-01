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Лидер AVANTASIA: «Часть материала тяжела»



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Tobias Sammet недавно дал первое интервью относительно нового альбома "A Paranormal Evening With The Moonflower Society". Выдержки из беседы доступны ниже.

Работа над новым альбомом близится к завершению. Чем вы сейчас занимаетесь?

«Прямо сейчас мы готовим лимитированную версию альбома с большим количеством дополнительных материалов, примечаниями, фотографиями, артбуком, и я принимаю во всём этом самое активное участие. Я помешан на контроле, но я хочу предложить поклонникам не меньше, чем то, что лично я с удовольствием держал бы в руках. В нашем интернет-магазине мы будем предлагать лимитированные виниловые издания в цветах, которые я лично выбрал. Ничто не будет оставлено на волю случая. Я подхожу к этому как фанат и любитель музыки».

Является ли новый альбом концептуальным продолжением вашей последней работы "Moonglow"?

«Да, в некотором смысле это так, но это далеко не просто продолжение того же самого. Это что-то новое и свежее, хорошая смесь фэнтези и поэзии, но в каждой песне есть и автобиографические моменты. Я очень горжусь своими текстами; они много значат для меня, и, несмотря на фантастический подход, многое рассказывают о себе».

Что вы можете сказать о новой музыке?

«Всегда трудно судить о собственной работе, когда ты ещё так близок к ней. Некоторые из песен довольно тяжёлые. В музыке отчётливо проявляется моя пауэр-металлическая сторона, не только как автора, но и как вокалиста. Один мой друг только что сказал, что некоторые вещи звучат как мои ранние работы AVANTASIA или EDGUY на рубеже тысячелетий».

Это был намеренный шаг?

«Нет, вовсе нет. Думаю, так получилось, потому что я был глубоко вовлечён в каждый крошечный шаг реализации и подготовки альбома, как и в прежние времена. Я был заперт дома, и у меня было время, чтобы разобраться со многими деталями. Это мой фирменный знак, и это очень личный альбом».

Как руководителю одновременно группы и проектом в жанре "металл-опера", создававшему их материал в течение стольких лет, кажется, что в последнее время вам было легче писать сложные концептуальные альбомы для AVANTASIA в отличие от более простых альбомов группы EDGUY?

«В сольном проекте проще не само сочинение, а реализация идеи, в то время как в группе, такой как EDGUY, часто приходится считаться с другими больше, чем с собой. Это может быть трудно, когда ты несёшь ответственность за результат. Само сочинение не имеет большого значения; хорошая песня — это хорошая песня. Сейчас я работаю с AVANTASIA, потому что, как я уже говорил, EDGUY исчерпали себя. И хотите верьте, хотите нет, но это абсолютно не из-за AVANTASIA. В группе не все идут в одном направлении с одинаковой интенсивностью, и это может разбавить вашу творческую силу».

Что ещё вы можете рассказать своим поклонникам о новом альбоме?

«Альбом называется "A Paranormal Evening With The Moonflower Society". Сначала наш лейбл задавался вопросом, не могли бы мы придумать более длинное название альбома [смеётся]. Учитывая объём внимания в этом смелом новом мире, возможно, оно не очень запоминающееся, но это концепция, и название было у меня на уме довольно долгое время. Большинство фанатов знают, что я никогда не выбирал лёгких путей, просто предлагая то, что может выдержать рынок. Наши поклонники достаточно умны, чтобы запомнить название. Как артист вы должны следовать своему видению, иначе у вас образуется язва, а язва убивает творчество».

Можете ли вы рассказать нам что-нибудь о гостях?

Их много; некоторые ожидаемы, некоторые — нет. Мы объявим их в своё время. Но все они показали себя. Когда я слушаю финальный мастер, я сам поражаюсь, как за эти два года изоляции мы смогли придумать что-то настолько энергичное и поднимающее настроение, как этот альбом».

Когда альбом появится в магазинах?

«В начале осени. Мы дадим юбилейные концерты в Европе, и между нашими хитами, возможно, добавим пару новых песен. Альбом должен выйти после фестивального сезона. Конечно, перед выходом альбома будет выпущен какой-нибудь сингл».






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