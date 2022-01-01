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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Новая композиция от SERJ TANKIAN 9
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
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Avantasia

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6 окт 2022 : 		 Новое золото AVANTASIA

28 сен 2022 : 		 TOBIAS SAMMET: «23 года назад началась AVANTASIA»

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

9 авг 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA

13 июл 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA

30 июн 2022 : 		 TOBIAS SAMMET: «AVANTASIA никакого manowar не подсиживала»

29 июн 2022 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет осенью

27 май 2022 : 		 Лидер AVANTASIA: «Часть материала тяжела»

19 май 2022 : 		 Новая песня AVANTASIA

28 мар 2022 : 		 AVANTASIA планируют первый сингл

9 мар 2022 : 		 Лидер AVANTASIA — о новом материале

21 фев 2022 : 		 Новый альбом AVANTASIA передают на лейбл

15 фев 2022 : 		 Новая AVANTASIA готова

2 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

14 окт 2021 : 		 Лидер AVANTASIA — о новом альбоме

1 сен 2021 : 		 Лидер AVANTASIA рад, что Kiske в HELLOWEEN

19 май 2021 : 		 Лидер AVANTASIA почтил память Дио

26 апр 2021 : 		 AVANTASIA планируют сингл на осень

2 янв 2021 : 		 Лидер EDGUY/AVANTASIA подвел итоги года

19 авг 2020 : 		 Лидер AVANTASIA — о новой пластинке

3 апр 2020 : 		 Лидер AVANTASIA: «EDGUY поставил на паузу»

19 май 2019 : 		 Лидер AVANTASIA: «Пенсия? Нет, не слышал!»

11 апр 2019 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

18 мар 2019 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

3 мар 2019 : 		 Новый альбом AVANTASIA попал в мировые музыкальные чарты

16 фев 2019 : 		 Видео AVANTASIA с участием CANDICE NIGHT
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Новое золото AVANTASIA



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Tobias Sammet опубликовал следующее сообщение:

«Альбом Moonglow стал золотым! Только что открыл почту, которая пришла вчера, и зацените это! Я не достоин! Спасибо вам всем огромное, я очень рад, что у меня самые лучшие фанаты в мире, и поверьте мне — я не принимаю вашу поддержку как должное!

Спасибо всей моей семье AVANTASIA по всему миру, мы достигли этого вместе!»

AVANTASIA вЂ“ Moonglow Earns Gold Status In The Czech Republic; вЂњI AinвЂ™t Worthy,вЂќ Says TOBIAS SAMMET




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