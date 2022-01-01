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Новое золото AVANTASIA



Tobias Sammet опубликовал следующее сообщение:



«Альбом Moonglow стал золотым! Только что открыл почту, которая пришла вчера, и зацените это! Я не достоин! Спасибо вам всем огромное, я очень рад, что у меня самые лучшие фанаты в мире, и поверьте мне — я не принимаю вашу поддержку как должное!



Спасибо всей моей семье AVANTASIA по всему миру, мы достигли этого вместе!»







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