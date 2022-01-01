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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
*Умер гитарист SOILWORK 11
[= ||| все новости группы



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Avantasia

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23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

9 авг 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA

13 июл 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA

30 июн 2022 : 		 TOBIAS SAMMET: «AVANTASIA никакого manowar не подсиживала»

29 июн 2022 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет осенью

27 май 2022 : 		 Лидер AVANTASIA: «Часть материала тяжела»

19 май 2022 : 		 Новая песня AVANTASIA

28 мар 2022 : 		 AVANTASIA планируют первый сингл

9 мар 2022 : 		 Лидер AVANTASIA — о новом материале

21 фев 2022 : 		 Новый альбом AVANTASIA передают на лейбл

15 фев 2022 : 		 Новая AVANTASIA готова

2 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

14 окт 2021 : 		 Лидер AVANTASIA — о новом альбоме

1 сен 2021 : 		 Лидер AVANTASIA рад, что Kiske в HELLOWEEN

19 май 2021 : 		 Лидер AVANTASIA почтил память Дио

26 апр 2021 : 		 AVANTASIA планируют сингл на осень

2 янв 2021 : 		 Лидер EDGUY/AVANTASIA подвел итоги года

19 авг 2020 : 		 Лидер AVANTASIA — о новой пластинке

3 апр 2020 : 		 Лидер AVANTASIA: «EDGUY поставил на паузу»

19 май 2019 : 		 Лидер AVANTASIA: «Пенсия? Нет, не слышал!»

11 апр 2019 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

18 мар 2019 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

3 мар 2019 : 		 Новый альбом AVANTASIA попал в мировые музыкальные чарты

16 фев 2019 : 		 Видео AVANTASIA с участием CANDICE NIGHT

13 фев 2019 : 		 Подробности о новом альбоме AVANTASIA

26 янв 2019 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA
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Видео с текстом от AVANTASIA



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The Inmost Light (feat. Michael Kiske), официальное видео с текстом от AVANTASIA, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "A Paranormal Evening With The Moonflower Society", который будет выпущен 21 октября на Nuclear Blast.




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