The Inmost Light (feat. Michael Kiske), официальное видео с текстом от AVANTASIA, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "A Paranormal Evening With The Moonflower Society", который будет выпущен 21 октября на Nuclear Blast. http://www.avantasia.net







