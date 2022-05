Новая песня AVANTASIA

сегодня



"The Wicked Rule The Night", новая песня группы AVANTASIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "A Paranormal Evening With The Moonflower Society", выход которого запланирован на осень на Nuclear Blast.







