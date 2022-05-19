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*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
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Avantasia

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Новая песня AVANTASIA



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"The Wicked Rule The Night", новая песня группы AVANTASIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "A Paranormal Evening With The Moonflower Society", выход которого запланирован на осень на Nuclear Blast.




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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19 май 2022
f
father
Шиперс просто берёт и разъёбывает:)
И кроме моментов с его участием нет ничего интересного, что в принципе ожидаемо.
19 май 2022
Darkside.ru Member
B
Blindman
father, ну такое себе, пел бы он нормально, а не как сраный митолгад, еще туда сюда, а так только сюда, туда никак
19 май 2022
f
father
Blindman, что ты имеешь против митолгада?:)
19 май 2022
vasinv1
порадовали однозначно!!! Хитяра!
19 май 2022
S
SS-ULTRA
По-моему прилично. Но и хитярой не назову.
19 май 2022
T
Toney Moon
Верните Эдгая в группу!
19 май 2022
C
Corpsegrinder04
Песня не понравилась.
Детина визжит как всегда бодро, а голос Саммета всё больше напоминает голос постаревшего Дикинсона.

просмотров: 1049

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