Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Участники IMMORTAL сражаются за имя 83
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 61
*DEEP PURPLE не собираются на пенсию 42
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 36
*DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директор... 26
[= ||| все новости группы



*

Avantasia

*



19 авг 2020 : 		 Лидер AVANTASIA — о новой пластинке

3 апр 2020 : 		 Лидер AVANTASIA: «EDGUY поставил на паузу»

19 май 2019 : 		 Лидер AVANTASIA: «Пенсия? Нет, не слышал!»

11 апр 2019 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

18 мар 2019 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

3 мар 2019 : 		 Новый альбом AVANTASIA попал в мировые музыкальные чарты

16 фев 2019 : 		 Видео AVANTASIA с участием CANDICE NIGHT

13 фев 2019 : 		 Подробности о новом альбоме AVANTASIA

26 янв 2019 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

8 янв 2019 : 		 Новости от AVANTASIA

14 дек 2018 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

7 дек 2018 : 		 Трейлер нового альбома AVANTASIA

6 дек 2018 : 		 GEOFF TATE о туре с AVANTASIA в 2019 году

15 окт 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA

5 окт 2018 : 		 Участники KREATOR, HELLOWEEN, MAGNUM на новом альбоме AVANTASIA

28 май 2018 : 		 Гитарист AVANTASIA выпустил новый альбом

6 май 2018 : 		 GEOFF TATE на новом альбоме AVANTASIA

3 май 2018 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет зимой

25 апр 2018 : 		 Новое видео гитариста AVANTASIA

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

5 июл 2017 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

13 май 2016 : 		 Новое видео AVANTASIA

29 апр 2016 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

25 апр 2016 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

22 апр 2016 : 		 Концерт AVANTASIA в Сан-Паулу тоже снимут для DVD

5 апр 2016 : 		 AVANTASIA: Tobias Sammet станет гостем прямого эфира RockFM
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер AVANTASIA — о новой пластинке



*
zoom
*
* *
Лидер AVANTASIA Tobias Sammet опубликовал сообщение о том, как идут дела:

«Всем привет из моей маленькой электрической страны чудес! Новая пластинка AVANTASIA в работе. Звучит всё отлично, очень много песен, и крайне непросто выбрать подходящие. Изоляция творит странные дела с артистами! Всё идёт хорошо, но в этом году закончено не будет. Столько идей, но я хочу, чтобы каждая строчка, каждое слово описывало то, что я ощущаю. Мне нравится то, как всё идёт, но сколько же это требует! Я по-прежнему не понимаю, почему люди не уделяют внимания текстам, это же сердце каждого трека и 50 % магии. Fire desire flames burning higher... Серьёзно, что ли?!»

AVANTASIA Mastermind TOBIAS SAMMET Working On New Album -



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 53

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом