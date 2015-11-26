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Лидер AVANTASIA — о новой пластинке



Лидер AVANTASIA Tobias Sammet опубликовал сообщение о том, как идут дела:



«Всем привет из моей маленькой электрической страны чудес! Новая пластинка AVANTASIA в работе. Звучит всё отлично, очень много песен, и крайне непросто выбрать подходящие. Изоляция творит странные дела с артистами! Всё идёт хорошо, но в этом году закончено не будет. Столько идей, но я хочу, чтобы каждая строчка, каждое слово описывало то, что я ощущаю. Мне нравится то, как всё идёт, но сколько же это требует! Я по-прежнему не понимаю, почему люди не уделяют внимания текстам, это же сердце каждого трека и 50 % магии. Fire desire flames burning higher... Серьёзно, что ли?!»







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