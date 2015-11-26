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Avantasia

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Новости от AVANTASIA



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Лидер AVANTASIA Tobias Sammet опубликовал следующее сообщение:

«15 февраля 2019 года — новый альбом "Moonglow"! И Heavy Rocking All Star Epic Super Extravaganza отправится в путь в самое масштабное мировое турне.

И ещё: 2019 год знаменует собой 20-ю годовщину Avantasia. Когда я начинал проект, я не слышал о Trans-Siberian Orchestra, я был маленьким ребёнком с мечтой и любовью к Iron Maiden, KISS, Scorpions, Braveheart, Meat Loaf, Phantom Of The Opera и Рихарду Вагнеру. Теперь нам предстоит тур с большими аншлагами!

И ещё одна годовщина: в этом месяце девять лет назад мы сняли видео "Dying For An Angel" с Klaus'ом Meine. Кто бы мог подумать об этом ещё 20 лет назад? Даже если Klaus не присоединится к туру, кто думает, что мы должны сыграть эту песню?»

AVANTASIA -







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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Thrashcrow


8 янв 2019, 19:01		Этот слащавый педик ешё кому-то интересен?

7th Sinner


8 янв 2019, 20:09		Не поверишь, но да.

father


8 янв 2019, 20:53		Dying For An Angel это конечно взрывная вещь, я как 9 лет назад с первого раза от неё пропёрся, так до сих пор иногда переслушиваю:)


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