сегодня



Новости от AVANTASIA



Лидер AVANTASIA Tobias Sammet опубликовал следующее сообщение:



«15 февраля 2019 года — новый альбом "Moonglow"! И Heavy Rocking All Star Epic Super Extravaganza отправится в путь в самое масштабное мировое турне.



И ещё: 2019 год знаменует собой 20-ю годовщину Avantasia. Когда я начинал проект, я не слышал о Trans-Siberian Orchestra, я был маленьким ребёнком с мечтой и любовью к Iron Maiden, KISS, Scorpions, Braveheart, Meat Loaf, Phantom Of The Opera и Рихарду Вагнеру. Теперь нам предстоит тур с большими аншлагами!



И ещё одна годовщина: в этом месяце девять лет назад мы сняли видео "Dying For An Angel" с Klaus'ом Meine. Кто бы мог подумать об этом ещё 20 лет назад? Даже если Klaus не присоединится к туру, кто думает, что мы должны сыграть эту песню?»

















+8 -0



( 3 )





просмотров: 1717