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Avantasia

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3 мар 2019 : 		 Новый альбом AVANTASIA попал в мировые музыкальные чарты

16 фев 2019 : 		 Видео AVANTASIA с участием CANDICE NIGHT

13 фев 2019 : 		 Подробности о новом альбоме AVANTASIA

26 янв 2019 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

8 янв 2019 : 		 Новости от AVANTASIA

14 дек 2018 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

7 дек 2018 : 		 Трейлер нового альбома AVANTASIA

6 дек 2018 : 		 GEOFF TATE о туре с AVANTASIA в 2019 году

15 окт 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA

5 окт 2018 : 		 Участники KREATOR, HELLOWEEN, MAGNUM на новом альбоме AVANTASIA

28 май 2018 : 		 Гитарист AVANTASIA выпустил новый альбом

6 май 2018 : 		 GEOFF TATE на новом альбоме AVANTASIA

3 май 2018 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет зимой

25 апр 2018 : 		 Новое видео гитариста AVANTASIA

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

5 июл 2017 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

13 май 2016 : 		 Новое видео AVANTASIA

29 апр 2016 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

25 апр 2016 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

22 апр 2016 : 		 Концерт AVANTASIA в Сан-Паулу тоже снимут для DVD

5 апр 2016 : 		 AVANTASIA: Tobias Sammet станет гостем прямого эфира RockFM

19 мар 2016 : 		 Концерт AVANTASIA в Праге снимали на DVD

14 мар 2016 : 		 AVANTASIA номинирована на Echo

7 мар 2016 : 		 AVANTASIA открыли тур

29 фев 2016 : 		 Гитарист AVANTASIA с нетерпением ждет тура

26 фев 2016 : 		 AVANTASIA заняла третье место
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Новый альбом AVANTASIA попал в мировые музыкальные чарты



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Новый альбом проекта AVANTASIA "Moonglow" попал в музыкальные чарты 40 стран по всему миру, и в некоторых он оказался на первых строчках.

Список чартов:

Germany - #1
Sweden Rock/ Metal - #1
UK Rock Top 40 - #1
Switzerland - #3
Austria - #4
Canada Hard Music Albums - #5
Finland Physical - #5
Spain - #5
US Current Hard Music Albums - #5
Sweden - #6
Czech Republik - #8
Scotland - #9
Finland - #13
Japan (Western Music) - #13
Canada Top Current Albums - #17
France Top 150 Physical And Download - #22
Italy - #31
UK - #38
Belgium VL - #38
France Top 150 - #43
US Top Albums - #46
Netherlands - #83
Belgium WA - #121

Tobias Sammet's AVANTASIA Hit Worldwide Charts With Moonglow








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