Новый альбом AVANTASIA попал в мировые музыкальные чарты



Новый альбом проекта AVANTASIA "Moonglow" попал в музыкальные чарты 40 стран по всему миру, и в некоторых он оказался на первых строчках.



Список чартов:



Germany - #1

Sweden Rock/ Metal - #1

UK Rock Top 40 - #1

Switzerland - #3

Austria - #4

Canada Hard Music Albums - #5

Finland Physical - #5

Spain - #5

US Current Hard Music Albums - #5

Sweden - #6

Czech Republik - #8

Scotland - #9

Finland - #13

Japan (Western Music) - #13

Canada Top Current Albums - #17

France Top 150 Physical And Download - #22

Italy - #31

UK - #38

Belgium VL - #38

France Top 150 - #43

US Top Albums - #46

Netherlands - #83

Belgium WA - #121



















