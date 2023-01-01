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OLIVER HARTMANN покидает AVANTASIA



OLIVER HARTMANN анонсировал уход из проекта AVANTASIA:



«Теперь, когда это стало официально известно, я хочу поделиться с вами новостью о том, что я не буду участвовать в предстоящем туре Avantasia. Несмотря на то, что я вспоминаю 23 замечательных года, в течение которых я начинал как певец в таких гимнах, как "Sign Of The Cross", и был гитаристом в концертном составе с первого тура в 2008 году - и постоянно с тех пор - я просто должен был принять это решение. Конечно, мне будет очень не хватать этих "школьных туров для взрослых людей" и всех тех уникальных личностей, которые стали моими друзьями, но это также даст мне возможность больше сосредоточиться на других музыкальных задачах, которые заслуживают немного больше времени и пространства.



Удачи вам, авантазийские мальчики и девочки, и я уверен, что мы встретимся на одном из фестивалей в будущем году! И Arne, пожалуйста, не спеши практиковаться в исполнении риффов, ха!»







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