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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 87
*RUSH соболезнуют евреям 80
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 37
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 36
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Avantasia

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22 мар 2023 : 		 Лидер AVANTASIA готовит переиздание "The Scarecrow"

21 окт 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA

6 окт 2022 : 		 Новое золото AVANTASIA

28 сен 2022 : 		 TOBIAS SAMMET: «23 года назад началась AVANTASIA»

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

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30 июн 2022 : 		 TOBIAS SAMMET: «AVANTASIA никакого manowar не подсиживала»

29 июн 2022 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет осенью

27 май 2022 : 		 Лидер AVANTASIA: «Часть материала тяжела»

19 май 2022 : 		 Новая песня AVANTASIA

28 мар 2022 : 		 AVANTASIA планируют первый сингл

9 мар 2022 : 		 Лидер AVANTASIA — о новом материале

21 фев 2022 : 		 Новый альбом AVANTASIA передают на лейбл

15 фев 2022 : 		 Новая AVANTASIA готова

2 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

14 окт 2021 : 		 Лидер AVANTASIA — о новом альбоме

1 сен 2021 : 		 Лидер AVANTASIA рад, что Kiske в HELLOWEEN

19 май 2021 : 		 Лидер AVANTASIA почтил память Дио

26 апр 2021 : 		 AVANTASIA планируют сингл на осень

2 янв 2021 : 		 Лидер EDGUY/AVANTASIA подвел итоги года

19 авг 2020 : 		 Лидер AVANTASIA — о новой пластинке

3 апр 2020 : 		 Лидер AVANTASIA: «EDGUY поставил на паузу»

19 май 2019 : 		 Лидер AVANTASIA: «Пенсия? Нет, не слышал!»
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OLIVER HARTMANN покидает AVANTASIA



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OLIVER HARTMANN анонсировал уход из проекта AVANTASIA:

«Теперь, когда это стало официально известно, я хочу поделиться с вами новостью о том, что я не буду участвовать в предстоящем туре Avantasia. Несмотря на то, что я вспоминаю 23 замечательных года, в течение которых я начинал как певец в таких гимнах, как "Sign Of The Cross", и был гитаристом в концертном составе с первого тура в 2008 году - и постоянно с тех пор - я просто должен был принять это решение. Конечно, мне будет очень не хватать этих "школьных туров для взрослых людей" и всех тех уникальных личностей, которые стали моими друзьями, но это также даст мне возможность больше сосредоточиться на других музыкальных задачах, которые заслуживают немного больше времени и пространства.

Удачи вам, авантазийские мальчики и девочки, и я уверен, что мы встретимся на одном из фестивалей в будущем году! И Arne, пожалуйста, не спеши практиковаться в исполнении риффов, ха!»

Guitarist OLIVER HARTMANN Announces Departure From AVANTASIA - "I Will Deeply Miss These 'Grown Up People's School Trip' Tours"




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