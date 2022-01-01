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Лидер AVANTASIA — о новом материале



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Tobias Sammet в новом интервью недавно рассказал о новом альбоме AVANTASIA, который должен выйти этим летом. Выдержки из беседы приведены ниже.

Является ли новый альбом концептуальным продолжением вашей последней работы "Moonglow"?

«Да, в некотором смысле это так, но это далеко не просто продолжение того же самого. Это новое и свежее, хорошая смесь фантазии и поэзии, но в каждой песне есть и автобиографические моменты. Я очень горжусь этими текстами, они много значат для меня, и даже несмотря на фантастический подход, они многое рассказывают обо мне самом».

Что вы можете сказать о новой музыке?

«Всегда трудно судить о собственной работе, когда ты ещё так близок к ней. Некоторые из песен довольно тяжёлые, в них явно проявляются мои пауэр-металлические стороны, не только как автора, но и как вокалиста. Один мой друг только что сказал, что некоторые вещи звучат как мой ранний материал Avantasia или Edguy на рубеже тысячелетий».

Это был намеренный шаг?

«Нет, вовсе нет. Думаю, это просто произошло, потому что я был глубоко вовлечён в каждый крошечный шаг реализации и создания альбома, как и в прежние времена. Я был заперт дома, и у меня было время, чтобы разобраться со многими деталями. Это мой фирменный знак, и это очень личный альбом».

Что ещё вы можете рассказать своим поклонникам о новом альбоме?

«Альбом называется "A Paranormal Evening With The Moonflower Society". Сначала наш лейбл задавался вопросом о том, не могли бы мы придумать более длинное название альбома (смеётся). Учитывая то, как много внимания этому уделяется в новом мире, возможно, оно не очень запоминающееся, но это концепция, и название было у меня на уме довольно долгое время. Большинство фанатов знают, что я никогда не выбирал лёгких путей, просто предлагая то, что можно представить на рынке. Наши поклонники достаточно умны, чтобы запомнить название. Как артист вы должны следовать своему видению, иначе у вас появится нарыв, а нарыв убивает творчество».

Можете ли вы рассказать нам что-нибудь о гостях?

«Их много, некоторых вы ожидаете здесь услышать, некоторых — точно нет. Мы объявим их в своё время. Но все они молодцы. Когда я слушаю финальный вариант, я сам поражаюсь, как за эти два года изоляции мы смогли придумать что-то настолько энергичное и поднимающее настроение, как этот альбом».

AVANTASIA Mastermind TOBIAS SAMMET Reveals Title And Details Of New Album -




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