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Avantasia

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Лидер AVANTASIA почтил память Дио



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16 мая исполнилось одиннадцать лет, как мир покинул один из лучших вокалистов рок-сцены — Ронни Джеймс Дио. По этому случаю лидер AVANTASIA Tobias Sammet написал следующие слова:

«Вот уже как одиннадцать лет один из величайших покинул нас, он один из моих самых главных героев и идолов — Ронни Джеймс Дио. Я встречался с ним буквально пару раз и только в гримёрках на выступлениях, где мы бывали вместе, и перекидывался с ним буквально парой слов. Но он всегда был внимателен к тому, что ты хотел сказать, и у тебя было ощущение, что твои слова значимы и интересы.

А что касается его вокала или умения сочинять песни... "Holy Diver", быть может, одна из пяти самых заигранных пластинок в моей коллекции. "Don't Talk To Strangers" повлияли на моего "Lucifer". И это было не единственным влиянием Ронни на моё творчество: "The Piper Never Dies", "The Pharaoh", "The Scarecrow", "Asylum", "Under The Moon", "The Eternal Wayfairer", "The Seven Angels"... Все эти песни так или иначе относятся к DIO. Ты никогда не будешь забыт!»

AVANTASIA Frontman TOBIAS SAMMET In Praise Of RONNIE JAMES DIO -



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