сегодня



Видео AVANTASIA с участием CANDICE NIGHT



Официальное видео на песню "Moonglow" проекта AVANTASIA доступно для просмотра ниже. Этот трек вошла в одноимённый альбом, выпущенный 15 февраля на Nuclear Blast. В записи песни приняла участие жена Richie Blackmore'a Candice Night.



Альбом будет доступен в следующих форматах:



- CD

- Диджибук (36 страниц)

- Иллюстрированное издание с 2 CD (64 страницы)

- 2 винила (разные цвета) в гейтфолдере

- Коробочная версия * (Диджибук + CD в конверте + 2 винила (светло-голубой + синий мрамор) в гейтфолдере + бонусный 10-дюймовый (чёрный) в конверте + подписанная фотооткрытка + сертификат + постер)



* Доступно только при заказе по почте у Nuclear Blast.



Трек-лист:



"Ghost In The Moon"

"Book Of Shallows"

"Moonglow"

"The Raven Child"

"Starlight"

"Invincible"

"Alchemy"

"The Piper At The Gates Of Dawn"

"Lavender"

"Requiem For A Dream"

"Maniac"



Bonus Track:

"Heart"























+2 -1



( 2 )





просмотров: 306