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Avantasia

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15 фев 2016 : 		 Новый альбом AVANTASIA попал в чарты 17 стран
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Видео AVANTASIA с участием CANDICE NIGHT



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Официальное видео на песню "Moonglow" проекта AVANTASIA доступно для просмотра ниже. Этот трек вошла в одноимённый альбом, выпущенный 15 февраля на Nuclear Blast. В записи песни приняла участие жена Richie Blackmore'a Candice Night.

Альбом будет доступен в следующих форматах:

- CD
- Диджибук (36 страниц)
- Иллюстрированное издание с 2 CD (64 страницы)
- 2 винила (разные цвета) в гейтфолдере
- Коробочная версия * (Диджибук + CD в конверте + 2 винила (светло-голубой + синий мрамор) в гейтфолдере + бонусный 10-дюймовый (чёрный) в конверте + подписанная фотооткрытка + сертификат + постер)

* Доступно только при заказе по почте у Nuclear Blast.

Трек-лист:

"Ghost In The Moon"
"Book Of Shallows"
"Moonglow"
"The Raven Child"
"Starlight"
"Invincible"
"Alchemy"
"The Piper At The Gates Of Dawn"
"Lavender"
"Requiem For A Dream"
"Maniac"

Bonus Track:
"Heart"



AVANTASIA: Music Video For








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Corpsegrinder04


16 фев 2019, 21:40		Несколько раз переслушал альбом. Как-то совсем не понравился. Первые две оперы так и останутся любимыми. Кэндис Найт молодец -в отличной форме совсем не стареет. Что 14 лет назад с Дерисом клип был, что сейчас - совсем не изменилась. Понятно конечно, что не у станка на заводе стоит, но все же почти полтинник и двое детей. Приятно посмотреть. Единственное светлое пятно на всём альбоме.

SS-ULTRA


16 фев 2019, 22:31		Все песни на один лад и так уже с 2010 года. Всё вроде здорово и качественно, но слишком однообразно. Думаю, что проект себя изжил уже. Три раза прослушал альбом и особо ничего не запомнилось, кроме мунглоу. Голос у Кэндис приятный. А так, переигрывание своих же идей пятнадцати летней давности.


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