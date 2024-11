13 ноя 2024



AVANTASIA на NAPALM RECORDS



Проект AVANTASIA объявил о заключении контракта с лейблом NAPALM RECORDS.



Tobias Sammet: «AVANTASIA возвращается, и, устроив самое грандиозное шоу в фестивальном сезоне этого года, мы уже дали вам представление о том, что будет дальше. Зарядившись невероятным духом и энергией нашего тура, мы вернулись в студию, чтобы направить этот импульс на создание мощнейшего альбома: «Here Be Dragons».



Мы также рады объявить о нашем новом сотрудничестве с Napalm Records. Их страсть, преданность и глубокая любовь к миру AVANTASIA действительно вдохновляют, и они так же, как и мы, полны энтузиазма, чтобы воплотить в жизнь эту новую главу. Я не могу не радоваться будущему. AVANTASIA возвращается, становится ещё масштабнее и сильнее, чем когда-либо!».



Thomas Caser, управляющий директор Napalm Records: «Tobias Sammet — один из самых влиятельных и плодовитых артистов, когда-либо существовавших в этом жанре. Благодаря своей безграничной креативности и непоколебимой преданности делу он создал один из самых впечатляющих проектов в мире — AVANTASIA. Мы рады установить еще одну веху в совместной истории группы и готовы продвигать грядущий альбом AVANTASIA по всему миру на полную катушку! Добро пожаловать, Tobi!»



Даты тура:



March 14 - DE - Hamburg / Sporthalle

March 15 - BE - Brussels / AB Box

March 16 - FR - Paris / Olympia

March 18 - LU - Esch-sur-Alzette / Rockhal

March 20 - DE - Berlin / Columbiahalle

March 21 - DE - Bamberg / Brose Arena

March 22 - DE - Bochum / RuhrCongress

March 24 - UK - London / The Roundhouse

March 26 - NL - Tilburg / O13

March 28 - DE - Stuttgart / Schleyerhalle

March 29 - CZ - Prague / Forum Karlin

April 01 - HU - Budapest / Barba Negra

April 02 - AT - Vienna / Gasometer

April 04 - DE - Munich / Zenith

April 05 - DE - Frankfurt am Main / Jahrhunderthalle

April 06 - DE - Cologne / Palladium

April 08 - IT - Milan / Alcatraz

April 09 - CH - Zurich / The Hall

April 11 - ES - Barcelona / Razzmatazz

April 12 - ES - Madrid / Vistalegre







