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Avantasia

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23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

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13 июл 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA

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29 июн 2022 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет осенью

27 май 2022 : 		 Лидер AVANTASIA: «Часть материала тяжела»

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9 мар 2022 : 		 Лидер AVANTASIA — о новом материале

21 фев 2022 : 		 Новый альбом AVANTASIA передают на лейбл

15 фев 2022 : 		 Новая AVANTASIA готова

2 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

14 окт 2021 : 		 Лидер AVANTASIA — о новом альбоме

1 сен 2021 : 		 Лидер AVANTASIA рад, что Kiske в HELLOWEEN

19 май 2021 : 		 Лидер AVANTASIA почтил память Дио

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|||| 13 ноя 2024

AVANTASIA на NAPALM RECORDS



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Проект AVANTASIA объявил о заключении контракта с лейблом NAPALM RECORDS.

Tobias Sammet: «AVANTASIA возвращается, и, устроив самое грандиозное шоу в фестивальном сезоне этого года, мы уже дали вам представление о том, что будет дальше. Зарядившись невероятным духом и энергией нашего тура, мы вернулись в студию, чтобы направить этот импульс на создание мощнейшего альбома: «Here Be Dragons».

Мы также рады объявить о нашем новом сотрудничестве с Napalm Records. Их страсть, преданность и глубокая любовь к миру AVANTASIA действительно вдохновляют, и они так же, как и мы, полны энтузиазма, чтобы воплотить в жизнь эту новую главу. Я не могу не радоваться будущему. AVANTASIA возвращается, становится ещё масштабнее и сильнее, чем когда-либо!».

Thomas Caser, управляющий директор Napalm Records: «Tobias Sammet — один из самых влиятельных и плодовитых артистов, когда-либо существовавших в этом жанре. Благодаря своей безграничной креативности и непоколебимой преданности делу он создал один из самых впечатляющих проектов в мире — AVANTASIA. Мы рады установить еще одну веху в совместной истории группы и готовы продвигать грядущий альбом AVANTASIA по всему миру на полную катушку! Добро пожаловать, Tobi!»

Даты тура:

March 14 - DE - Hamburg / Sporthalle
March 15 - BE - Brussels / AB Box
March 16 - FR - Paris / Olympia
March 18 - LU - Esch-sur-Alzette / Rockhal
March 20 - DE - Berlin / Columbiahalle
March 21 - DE - Bamberg / Brose Arena
March 22 - DE - Bochum / RuhrCongress
March 24 - UK - London / The Roundhouse
March 26 - NL - Tilburg / O13
March 28 - DE - Stuttgart / Schleyerhalle
March 29 - CZ - Prague / Forum Karlin
April 01 - HU - Budapest / Barba Negra
April 02 - AT - Vienna / Gasometer
April 04 - DE - Munich / Zenith
April 05 - DE - Frankfurt am Main / Jahrhunderthalle
April 06 - DE - Cologne / Palladium
April 08 - IT - Milan / Alcatraz
April 09 - CH - Zurich / The Hall
April 11 - ES - Barcelona / Razzmatazz
April 12 - ES - Madrid / Vistalegre




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