AVANTASIA стала первой



Новый альбом AVANTASIA, Here Be Dragons, возглавил немецкие чарты.



Tobias: «Снова номер один в немецких чартах — не нужно быть ракетостроителем, чтобы понять, что наши поклонники сыграли в этом огромную роль. Я благодарен им за фантастическую реакцию и успех по всему миру. В конце концов, этот альбом был создан с большой самоотдачей и не отражает современную тенденцию. Это нестареющий классический металл, или, может быть, эпический рок, или симфонический металл. Он мелодичен, призрачен, облагорожен и идет от души. И всем, кто намерен осуществить свою мечту и пройти свой собственный путь, мы советуем следующее: Не заботьтесь о том, что говорят другие или что является модным трендом недели, делайте свое дело честно и с такой страстью, на какую только способны. Спасибо нашим поклонникам, увидимся в туре Here Be Dragons, который стартует через несколько дней». http://www.avantasia.net







