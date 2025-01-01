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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 29
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Avantasia

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10 мар 2025 : 		 AVANTASIA стала первой

5 мар 2025 : 		 Лидер AVANTASIA: «На сцене опаснее, чем на футбольном поле!»

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17 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

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17 янв 2025 : 		 Новая песня AVANTASIA

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5 янв 2025 : 		 Вокалист MAGNUM на новом альбоме AVANTASIA

25 дек 2024 : 		 ROY KHAN на новом альбоме AVANTASIA

23 дек 2024 : 		 Вокалист HELLOWEEN на новом альбоме AVANTASIA

19 дек 2024 : 		 GEOFF TATE на новом альбоме AVANTASIA

5 дек 2024 : 		 Новое видео AVANTASIA

28 ноя 2024 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет зимой

13 ноя 2024 : 		 AVANTASIA на NAPALM RECORDS

29 июл 2024 : 		 AVANTASIA готовит новый альбом

11 июн 2024 : 		 TOMMY KAREVIK выступил с AVANTASIA

22 окт 2023 : 		 OLIVER HARTMANN покидает AVANTASIA

30 июл 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

22 мар 2023 : 		 Лидер AVANTASIA готовит переиздание "The Scarecrow"

21 окт 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA

6 окт 2022 : 		 Новое золото AVANTASIA

28 сен 2022 : 		 TOBIAS SAMMET: «23 года назад началась AVANTASIA»

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

9 авг 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA

13 июл 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA
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AVANTASIA стала первой



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Новый альбом AVANTASIA, Here Be Dragons, возглавил немецкие чарты.

Tobias: «Снова номер один в немецких чартах — не нужно быть ракетостроителем, чтобы понять, что наши поклонники сыграли в этом огромную роль. Я благодарен им за фантастическую реакцию и успех по всему миру. В конце концов, этот альбом был создан с большой самоотдачей и не отражает современную тенденцию. Это нестареющий классический металл, или, может быть, эпический рок, или симфонический металл. Он мелодичен, призрачен, облагорожен и идет от души. И всем, кто намерен осуществить свою мечту и пройти свой собственный путь, мы советуем следующее: Не заботьтесь о том, что говорят другие или что является модным трендом недели, делайте свое дело честно и с такой страстью, на какую только способны. Спасибо нашим поклонникам, увидимся в туре Here Be Dragons, который стартует через несколько дней».




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