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Лидер EDGUY/ AVANTASIA подвел итоги года



Лидер EDGUY/AVANTASIA Tobias Sammet подвел итоги 2020:



«Друзья! Счастливого вам 2021 года, будьте здоровы и счастливы!



2020 год был трудным, для моей работы, для всей нашей отрасли, для личной экономической и психической ситуации многих людей, но, наверное, еще более разрушительным для тех, кто потерял близких или был вынужден тяжело бороться за свое здоровье.



Это был мрачный год, но, несмотря на то, что в этом мире есть тень, там, где есть тень, есть и свет. Я знаю много людей, которые поддерживали друг друга, которые молча старались поставить на второе место свои собственные потребности или убеждения, чтобы предотвратить дальнейший ущерб, как бы тяжело им не было.



Какими бы ни были ваши убеждения и взгляды, пока преобладают уважение и любовь, надежда восторжествует.



Кто знает, что ждет вас в будущем? Понятия не имею, но у меня есть надежда. Нас много! Освещайте тьму вашими огнями... и если буря обрушится на вас, пусть так и будет! Свет победит!



Любви и здоровье всем вам, вы можете продолжать дистанцироваться, но не позволяйте вашим сердцам держаться на расстоянии!



Ну а новый год обязательно принесет лучшую пластинку AVANTASIA!»







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