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Avantasia

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2 янв 2021 : 		 Лидер EDGUY/AVANTASIA подвел итоги года

19 авг 2020 : 		 Лидер AVANTASIA — о новой пластинке

3 апр 2020 : 		 Лидер AVANTASIA: «EDGUY поставил на паузу»

19 май 2019 : 		 Лидер AVANTASIA: «Пенсия? Нет, не слышал!»

11 апр 2019 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

18 мар 2019 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

3 мар 2019 : 		 Новый альбом AVANTASIA попал в мировые музыкальные чарты

16 фев 2019 : 		 Видео AVANTASIA с участием CANDICE NIGHT

13 фев 2019 : 		 Подробности о новом альбоме AVANTASIA

26 янв 2019 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

8 янв 2019 : 		 Новости от AVANTASIA

14 дек 2018 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

7 дек 2018 : 		 Трейлер нового альбома AVANTASIA

6 дек 2018 : 		 GEOFF TATE о туре с AVANTASIA в 2019 году

15 окт 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA

5 окт 2018 : 		 Участники KREATOR, HELLOWEEN, MAGNUM на новом альбоме AVANTASIA

28 май 2018 : 		 Гитарист AVANTASIA выпустил новый альбом

6 май 2018 : 		 GEOFF TATE на новом альбоме AVANTASIA

3 май 2018 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет зимой

25 апр 2018 : 		 Новое видео гитариста AVANTASIA

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

5 июл 2017 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

13 май 2016 : 		 Новое видео AVANTASIA

29 апр 2016 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

25 апр 2016 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

22 апр 2016 : 		 Концерт AVANTASIA в Сан-Паулу тоже снимут для DVD
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Лидер EDGUY/AVANTASIA подвел итоги года



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Лидер EDGUY/AVANTASIA Tobias Sammet подвел итоги 2020:

«Друзья! Счастливого вам 2021 года, будьте здоровы и счастливы!

2020 год был трудным, для моей работы, для всей нашей отрасли, для личной экономической и психической ситуации многих людей, но, наверное, еще более разрушительным для тех, кто потерял близких или был вынужден тяжело бороться за свое здоровье.

Это был мрачный год, но, несмотря на то, что в этом мире есть тень, там, где есть тень, есть и свет. Я знаю много людей, которые поддерживали друг друга, которые молча старались поставить на второе место свои собственные потребности или убеждения, чтобы предотвратить дальнейший ущерб, как бы тяжело им не было.

Какими бы ни были ваши убеждения и взгляды, пока преобладают уважение и любовь, надежда восторжествует.

Кто знает, что ждет вас в будущем? Понятия не имею, но у меня есть надежда. Нас много! Освещайте тьму вашими огнями... и если буря обрушится на вас, пусть так и будет! Свет победит!

Любви и здоровье всем вам, вы можете продолжать дистанцироваться, но не позволяйте вашим сердцам держаться на расстоянии!

Ну а новый год обязательно принесет лучшую пластинку AVANTASIA!»

EDGUY/AVANTASIA Singer TOBIAS SAMMET Looks Back On 2020:



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