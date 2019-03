сегодня



Видео с текстом от AVANTASIA



"Alchemy", новое видео с текстом группы AVANTASIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Moonglow", выпущенного 15 февраля на Nuclear Blast. В записи трека принимал участие бывший вокалист QUEENSRŸCHE Geoff Tate.



Трек-лист:



01. Ghost In The Moon

02. Book Of Shallows

03. Moonglow

04. The Raven Child

05. Starlight

06. Invincible

07. Alchemy

08. The Piper At The Gates Of Dawn

09. Lavender

10. Requiem For A Dream

11. Maniac

12. Heart (bonus track)



















