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Avantasia

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Видео с текстом от AVANTASIA



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"Alchemy", новое видео с текстом группы AVANTASIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Moonglow", выпущенного 15 февраля на Nuclear Blast. В записи трека принимал участие бывший вокалист QUEENSRŸCHE Geoff Tate.

Трек-лист:

01. Ghost In The Moon
02. Book Of Shallows
03. Moonglow
04. The Raven Child
05. Starlight
06. Invincible
07. Alchemy
08. The Piper At The Gates Of Dawn
09. Lavender
10. Requiem For A Dream
11. Maniac
12. Heart (bonus track)



AVANTASIA: Lyric Video For






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